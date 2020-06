HGA

Hennigsdorf (MOZ) Zwei Frauen sind am Donnerstag in einem Geschäft am Hennigsdorfer Postplatz beim Ladendiebstahl erwischt worden.

Nach Angaben der Polizei hatten die beiden 18 Flaschen und 18 Packungen Waschmittel im Gesamtwert von 215 Euro stehlen wollen. Allerdings wurden sie erwischt. Die Polizei nahm entsprechende Strafanzeigen auf. Außerdem wurde den beiden Frauen Hausverbot ausgesprochen.