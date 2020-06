MOZ

Bernau (MOZ) Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag in Bernau bei einem Unfall verletzt worden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beim Linksabbiegen übersah der Fahrer eines Auto am Donnerstag gegen 15.50 Uhr in der Blumberger Chaussee in Höhe einer dortigen Tankstelle einen entgegenkommenden Motorradfahrer. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 42-jährige Motorradfahrer verletzte sich infolge des Verkehrsunfalles und wurde durch die Retter in das Krankenhaus verbracht.

Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf zirka 15.000 Euro geschätzt.