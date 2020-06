BRAWO

Brandenburg Ein Zeuge teilte der Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit, dass ein Kleintransporter Mercedes in der Sankt-Annen-Straße bei Rot über die Ampel fuhr und mit einem PKW Audi kollidierte. Anschließend flüchtete der Kleintransporter von der Unfallstelle. Das Fahrzeug konnte durch die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen festgestellt werden. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer des Kleintransporters dauern noch an. Zum Glück wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.