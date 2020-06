MOZ

Steinhöfel (MOZ) Dass in modernen Landmaschinen hochwertige Technik verbaut ist, müssen wohl auch die unbekannten Täter gewusst haben, die sich in der Nacht zu Donnerstag an einem Mähdrescher zu schaffen machten, der auf einem Betriebshof in der Straße der Freundschaft abgestellt war. Sie demontierten die komplette Steuerelektronik des Mähdreschers – geschätzter Schaden: 13.000 Euro.