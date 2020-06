MOZ

Manschnow (MOZ) In der Frankfurter Straße in Manschnow bemerkte die Polizei in der Nacht zu Freitag einen PKW Hyundai mit einem bayrischen Kennzeichen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug bereits seit Oktober 2019 abgemeldet und damit auch nicht mehr versichert war.

Auf der Kennzeichentafel befanden sich Amtssiegel aus München. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Er erhielt Anzeigen wegen Urkundenfälschung und wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.