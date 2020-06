Ingmar Höfgen

Brandenburg/Berlin Das ehemalige Bahnbetriebswerk in der Neustadt ist am Freitag für 940.000 Euro versteigert worden. Der Architekt Carlos Zwick gewann bei der öffentlichen Versteigerung der Karhausen AG in Berlin einen minutenlangen Bieterwettkampf, bei dem etwa 15 Bieter den Preis in die Höhe trieben. Das Mindestgebot hatte bei 25.000 Euro gelegen.

Der Berliner Architekt würde gern den alten Lokschuppen herrichten und dort Stahl- und Metallbau betreiben. Darüber hinaus kann er sich für das knapp zwei Hektar große Areal eher eine Gewerbe- statt einer Wohnnutzung vorstellen. Außer einem weiteren Haus hält er die übrigen Gebäude weitgehend für abrissreif. Zusätzlich zum Kaufpreis muss Zwick auch noch 7,14 Prozent Courtage für das Auktionshaus, 6,5 Prozent Grunderwerbssteuer sowie Notarkosten bezahlen, insgesamt mehr als 135.000 Euro.

Bezahlen muss der Ersteigerer die Fast-Million noch nicht. Die Bahn muss dem Verkauf noch zustimmen und will dabei schauen, ob der Bieter die Entwicklung des Areals, die die Stadt sich vorstellt, umsetzen kann - ein Vorbehalt, den die Deutsche Bahn bei den Versteigerungen ihrer Objekte sonst nicht macht.