Oranienburg (MOZ) In Oranienburgs Pharmaunternehmen Takeda ist ein Corona-Fall aufgetreten. Ein Mitarbeiter hat sich mit dem Virus infiziert und hat nun die dadurch ausgelöste Krankheit Covid 19. Das bestätigte am Freitag die Sprecherin des Landkreises, Ivonne Pelz.

"Das Unternehmen hat umgehend unser Gesundheitsamt informiert und sich strikt an die Hygienevorschriften gehalten", sagte Pelz. Sofort sei nach Kontaktpersonen, die mit dem Infizierten länger als 15 Minuten von Angesicht zu Angesicht zu tun hatten, gefahndet worden. Insgesamt seien neun Kontaktpersonen, die in diese Kategorie fielen, ermittelt worden. "Sie wurden alle in häusliche Quarantäne geschickt", so Frau Pelz weiter. Fünf der Kontaktpersonen kämen aus Oberhavel, vier aus anderen Landkreisen. Der Pharmakonzern war am Freitag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Das japanische Medizin-Unternehmen beschäftigt am Standort Oranienburg rund 750 Mitarbeiter.

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind in Oberhavel insgesamt 326 Menschen positiv auf das Sars CoV2-Virus getestet worden, zwei mehr als am Mittwoch gemeldet. Damit stecken sich nur vereinzelt Menschen im Landkreis mit dem neuartigen Virus an. 309 Erkrankte sind mittlerweile wieder gesund, neun sind seit Mitte März gestorben.

Mit Beginn der Sommerferien weist Oberhavels Amtsarzt Christian Schulze vorsorglich auf die geltenden Regeln für Reiserückkehrer aus Risikogebieten hin. Dazu zählen laut Robert-Koch-Institut (RKI) unter anderem Schweden, die Türkei, Ägypten und zahlreiche Bundesstaaten in den USA. Wer also Urlaub an der türkischen Riviera gemacht hat und unmittelbar danach zurückfliegt, ist verpflichtet, sich nach der Einreise nach Deutschland auf direktem Weg für 14 Tage in Quarantäne zu begeben. Betroffene dürfen in diesem Zeitraum auch keinen Besuch von Personen empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehören. Auf diese Weise sollen neue Infektionsherde vermieden werden", so Amtsarzt Christian Schulze.

