Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Christian Stäblein, Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz kommt am Sonntag, 28. Juni, nach Rheinsberg. In der St.-Laurentius-Kirche predigt er über den Kirchenlieddichter und Mystiker Gerhard Tersteegen (1697 bis 1769). Für den Landesbischof ist es der erste Besuch in Rheinsberg. Er wurde im November 2019 von der Landessynode für eine Amtszeit von zehn Jahren gewählt. Der Gottesdienst beginnt um 10.15 Uhr.