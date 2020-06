Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Für ihren uneigennützigen Einsatz an der Dr. Hugo-Rosenthal-Oberschule in Hohen Neuendorf ist Alyssa Weigelt mit dem diesjährigen Schulpreis geehrt worden. "Wer ihn erhält, hat sich hier über vier Jahre durch soziales Engagement und Lernerfolge über das normale Maß hervorgetan", sagte Schulleiterin Katharina Schlumm bei der Verabschiedung der Zehntklässler. Alyssa Weigelt sei seit der achten Klasse als Klassensprecherin aktiv, trete selbstbewusst auf, argumentiere sachlich und hinterfrage Dinge. "Sie fühlte sich für die Belange ihrer Mitschüler verantwortlich und brachte ihre manchmal auch unbequeme Meinung in Diskussionen ein. Alyssa entwickelte sich zu einer leistungsstarken Schülerin, die ihre Aufgaben zielstrebig und ausdauernd erledigt. Mit ihrem Arbeitsstil bewältigte sie alle Arbeitsaufträge zügig und in guter Qualität", so die Schulleiterin in ihrer Laudatio. Alyssa habe stets verantwortungsbewusst agiert und ihre Mitschüler beim Lernen unterstützt. Bei der freiwilligen Übernahme zusätzlicher schulischer Aufgaben sei die Zehntklässlerin eine zuverlässige Hilfe für Schüler und auch Lehrkräfte gewesen. Die Schulsprecherin war zudem ein wichtiger Teil der Theatergruppe.