Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Erweiterung der Weißen Stadt schreitet voran. Am kommenden Mittwoch ist Baustart für den zweiten Bauabschnitt des Wohnunsgbauvorhabens. In vier Neubauten entstehen dann 56 neue Wohnungen. Insgesamt 15 Millionen Euro werden im zweiten Bauabschnitt investiert. Ein Teil der Summe sind Fördermittel. Die Landesinvestionsbank ILB steuert ein Darlehn bei. Brandenburgs Bauministerium überreicht den Fördermittelbescheid am Dienstag, ab Mittwoch graben sich dann die Baggerschaufeln in den Sand an der Emil-Büge-Straße.

Vier Häuser werden errichtet. Zum ersten Bauabschnitt gehören 80 Wohnungen ins sechs Häusern bei einer Investitionssumme von knapp 19 Millionen Euro. Die Fassen der sechs Häuser sind fast fertiggestellt, in den kommenden Tag verschwinden die Baugerüste. Ab 1. April 2021 sollen die Wohnungen von der Woba vermietet werden.

Bereits in Vorbereitung ist der dritte Bauabschnitt mit ebenfalls vier Mehrfamilienhäusern, die ab 2023 entstehen sollen. Ursprünglich sollten in einem vierten Bauabschnitt weitere Wohnungen an der Walther-Bothe-Straße errichtet werden. Dochdie Stadt benötigt die Fläche für einen weiteren Grundschulneubau.

Für die Woba ist die Erweiterung der Weißen Stadt das größte Neubauprojekt ihrer Geschichte. Problematisch könnte für die weitere Planung sein, dass die Projektleiterin zum 30. September die Woba verlässt. Wie berichtet, hat sie wegen Unstimmigkeiten mit der Holding-Geschäftsführung gekündigt. Sie führt zur Begründung ein fehlendes Vertrauensverhältnis an. Die Abberufung von Woba-Geschäftsführer Bernd Jarczewski war im April am Votum der Stadtverordnetenversammlung gescheitert.