OGA

Netzeband Der Theatersommer Netzeband übernimmt ab Januar 2021 die Vermarktung der Temnitzkirche. Nach einem längeren Diskussionsprozess wurde am Freitag der lang vorbereitete Kooperationsvertrag zwischen dem Theatersommer Netzeband, vertreten durch Frank Matthus, und der Gemeinde Temnitzquell, vertreten durch den Temnitzer Amtsdirektor Thomas Kresse, unterzeichnet. Bisher war der Theatersommer nur in der Theatersaison in der Kirche eingemietet. Künftig sollen gezielt kulturelle Formate entwickelt werden, die das bisherige Angebot des Theatersommers ergänzen sollen, wie beispielsweise kleinere Konzerte, Lesungen oder Filmvorführungen. Der Theatersommer übernimmt aber auch ab kommendem Jahr das Management für Veranstaltungen wie Hochzeiten oder andere Feierlichkeiten. Alle bisherigen Veranstaltungen sind daher künftig über den Theatersommer zu buchen. Beliebte und etablierte Veranstaltungen wie der Rock am Brink oder Auftritte der Jagdhornbläser sollen aber weiterhin wie gewohnt stattfinden. Der Bürgermeister der Gemeinde Temnitzquell, Bernd Müller, freut sich, dass es nun gelungen ist, eine verbindliche Vertragssituation zu gestalten und betont, dass die Gemeinderatsmitglieder hinter dem Theatersommer stehen. Die Gemeinde will den Theatersommer bei der Akquise von Fördermitteln unterstützen.

Der Temnitzer Amtsdirektor Thomas Kresse sieht in der nun geschlossenen Vereinbarung die Chance, den Kulturstandort Temnitzquell (insbesondere Netzeband) weiterzuentwickeln. "Ich wünsche mir für das kommende Jahr eine positive Dynamik mit möglichst vielen erfolgreichen Veranstaltungen, die über die Kreisgrenzen hinaus bekannt werden."

Frank Matthus sieht in der Kooperation ein neues Miteinander und freut sich über das gegenseitige Vertrauen. Dabei lobte er Robert Vogel und Maren Merschmeier, als die "praktischen Umsetzer vor Ort". "Ohne das starke Engagement vor Ort und von einzelnen Personen wäre der Theatersommer und die Entwicklung kaum möglich."

Alle Beteiligten sind froh, dass der Theatersommer Netzeband am 1. August mit nur mit marginalen Veränderungen in die Theatersaison starten kann. Frank Matthus lädt dazu nochmals ausdrücklich ein.