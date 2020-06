Silvia Passow

Falkensee In der Sitzung am Mittwoch gab Daniela Zießnitz (CDU) ihren Rückzug aus der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung (SVV) bekannt.

Rund siebzehn Jahre hatte Zießnitz in der SVV Politik für die Christdemokraten und die Stadt Falkensee gemacht. Elf Jahre hatte sie den Fraktionsvorsitz inne. Zießnitz gab für ihre Entscheidung zeitliche Gründe an. Wer ihr in der SVV folgen wird, verriet sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Zießnitz ist seit August 2018 erste Beigeordnete in der Stadtverwaltung Nauen.