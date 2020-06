Marco Marschall

Finowfurt Auf der A 11 zwischen Finowfurt und Lanke hat sich am Freitagnachmittag ein Pkw überschlagen. Der männliche Fahrer und ein Kind, das im Auto saß, sind leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich, als der BMW in Finowfurt auf die Autobahn Richtung Berlin auffuhr. Dabei war der Wagen auf dem Beschleunigungsstreifen nach rechts ausgebrochen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Rettungswagen, Polizei und Eberswaldes Berufsfeuerwehr waren im Einsatz. Der Verkehr konnte halbseitig an der Unfallstelle vorbeirollen.