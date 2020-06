Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Kostenlos mobil im Internet surfen an vielen Orten in der Stadt Neuruppin: Genau das ist das Ziel des EU-Förderprogramms "WiFi for EU". 15 000 Euro können Kommunen für den Ausbau der digitalen Infrastruktur erhalten. Doch die Neuruppiner Stadtverwaltung verzichtet lieber auf diesen Zuschuss. Sie will eigene Wege gehen, um das W-Lan-Angebot zu stärken.

Das geht aus einer Antwort des Rathauses auf eine Anfrage des Stadtverordneten Nico Ruhle (SPD) hervor. Der Bechliner hatte sich in der Vergangenheit oft dafür eingesetzt, dass sich die Verwaltung um diese Fördermittel bewirbt. Doch das Angebot der EU lehnt die Kommune nun lieber ab. Grund sind die Vorgaben, die mit der Geldspritze verbunden sind.

Diese machen die Offerte laut Stadt unwirtschaftlich: Die Installationskosten für das freie W-Lan in der Stadt würden mindestens 27 000 Euro betragen und die Fördersumme damit weit überschreiten. Dazu kommen Kosten für Bauarbeiten, die Neuruppin auch zu tragen hätte. Außerdem wäre die Kommune laut Stadtverwaltung für mindestens drei bis fünf Jahre an die Förderbedingungen gebunden. Das könnte zum Problem werden – vor allem aufgrund der schnellen technischen Entwicklung in diesem Bereich.

Die zusätzlichen Kosten, das nicht genaue definierte System der Überwachung und Authentifizierung des freien W-Lans und auch die mögliche Haftung der Stadt, wenn jemand urheberrechtlich geschützte Inhalte streamt oder herunterlädt, machen das Projekt unattraktiv für Neuruppin.

Die Verwaltung sucht nun nach Alternativen zum EU-Angebot. Möglich sei es, den kostenlosen WiFi-Zugang an öffentlichen Orten auf eigene Kosten oder mit Partnern zu realisieren, heißt es aus dem Rathaus. Gemeinsam mit der Inkom prüft die Stadt derzeit, ob und wie öffentliche W-Lan-Zugangspunkte gemeinsam mit Unternehmen umsetzbar sind, die in Neuruppin ansässig sind, beispielsweise RFT oder auch die kommunalen Stadtwerke.