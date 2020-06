Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) In Polen wird am Sonntag der Präsident neu gewählt. Ausgerechnet in Słubice jedoch steht kurz vor dem Termin aufgrund am Freitag bestätigter Covid-19-Infektionen ein Fragezeichen vor den Wahlen.

Wie das Amt des Lebuser Wojewoden vermeldete, ist im Kreis Słubice ein junger Mann positiv auf Covid-19 getestet worden. Laut Informationen des Portals slubice24.pl ist der Mann Mitglied einer Wahlkommission und hat zuvor an einer Schulung für Wahlhelfer teilgenommen. Die Kontaktpersonen, die an der Schulung teilnahmen, wurden in Quarantäne geschickt, darunter drei Mitarbeiter des Landratsamts und sechs aus der Stadtverwaltung. Am Sonntagfrüh soll ihr Testergebnis vorliegen.

Zudem wurde ein weiterer Słubicer, laut slubice24.pl verwandt mit dem infizierten jungen Mann, in Brandenburg positiv getestet, wo er im Krankenhaus behandelt wird. Dabei handele es sich um einen Beschäftigten des Logistiklagers Ingram Micro in Großbeeren, wo zuletzt mehrere Corona-Fälle auftraten. Für mehr als 300 Personen aus der Wojewodschaft Lubuskie wurde in dem Zusammenhang in dieser Woche Quarantäne angeordnet. Allein im Kreis Słubice befinden sich nun laut Gesundheitsamt insgesamt 90 Personen in Quarantäne.

Wie Bürgermeister Mariusz Olejniczak und Landrat Leszek Bajon am Freitag nach einer Krisenstabssitzung mitteilten, könnten die Wahlen ordnungsgemäß stattfinden. Die Kommissionen in den 17 Słubicer Wahllokalen können auch in reduzierter Besetzung oder mithilfe anderer geschulter Personen abgehalten werden, falls Testergebnisse am Sonntag positiv ausfallen. Geöffnet sind die Wahllokale bis 21 Uhr. Personen, die im Zusammenhang mit den Infektionen kurzfristig in Quarantäne geschickt wurden, könnten jedoch womöglich nicht ihr Wahlrecht ausüben, so Olejniczak.

Auch in Frankfurt sind rund 2000 polnische Staatsbürger zur Präsidentschaftswahl aufgerufen. Anders als sonst können sie nicht in Słubice abstimmen, sondern – wie alle Polen im Ausland – ausschließlich per Briefwahl. Die größten Chancen werden dem amtierenden Präsidenten Andrzej Duda von der nationalkonservativen PiS sowie dem Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski von der liberalkonservativen Bürgerplattform eingeräumt.

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin