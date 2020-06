Marco Winkler

Germendorf/Schwante (MOZ) Zusammen mit der Stadt Oranienburg plante Oberkrämer seit einiger Zeit einen Radwegbau zwischen Germendorf und Schwante. Eine Förderung sollte beantragt werden. "Wir wollten", ließ Bürgermeister Peter Leys (BfO) in Oberkrämers Gemeindevertretung dunkle Wolken für Radfahrer aufziehen.

Am 10. Juni sei in der Oranienburger Verwaltung eine Machbarkeitsstudie vorgestellt worden. Es gab zwei Varianten. Die günstigste würde laut Peter Leys 1,7 Millionen Euro kosten. "Dazu muss gesagt werden, dass es derzeit einen Förderstopp für Leader-Mittel gibt. Den Topf wollten wir anzapfen."

Das heißt konkret: Beide Kommunen müssten die Kosten für die Radverbindung aus eigener Tasche zahlen. Da aber derzeit nicht wirklich absehbar sei, welche finanziellen Folgen die Pandemie für die Kommunen hat, "ist die Maßnahme aus heutiger Sicht illusorisch", so Leys, der auf einen vergleichbaren Wegebau in Marwitz vor anderthalb Jahren verwies. "Der Weg war 400 Meter kürzer, aber die Kosten deutlich geringer."

Selbst der Ausbau des Schäferwegs in Vehlefanz liege lediglich bei 380 000 Euro. "Und da haben wir große Durchlässe bauen müssen." Aus seiner Sicht wurde beim Radwegbau zwischen Germendorf und Schwante "schon recht hoch rangegangen". Er betonte, dass dieser Weg zudem keine Pflichtaufgabe der Kommune sei.

An anderer Stelle geht es voran: Der Radweg zwischen Vehlefanz und Eichstädt an der L 17 werde noch in diesem Jahr angegangen. "Ich bin optimistisch, dass der Baubeginn 2020 erfolgen wird", so Leys. Das kündigten auch schon die Bauherren an. Der Radweg entsteht im Rahmen der Flurneuordnung. Die Teilnehmergesellschaft der Flurneuordnung will mit Fördermitteln bauen.

Klar sei jedoch, so Leys, dass "noch viele Leute mitreden". Aber aus Sicht der Gemeinde könne er sagen: "Für uns wäre es eine super Sache." Möglich sei zudem, dass Oberkrämer 250 Meter als Lückenschluss baut. Eine Querungshilfe an einem entsprechenden Bereich sei nicht förderfähig. "Das müssen wir mit den Akteuren absprechen." 66 000 Euro konnte das Teilstück kosten.