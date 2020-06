Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Auf dem oberen Brunnenplatz in Frankfurt (Oder) wird es ab 1. Januar keine Stände mehr mit Obst, Gemüse oder Blumen geben. Die mobilen Händler sollen ihre Waren stattdessen möglichst an bis zu sechs Tagen in der Woche unter anderem auf den Platz der Republik – Horten-Vorplatz – verkaufen.

Das haben die Stadtverordneten entschieden. Nach einer leidenschaftlich geführten Debatte fand die Neufassung der Sondernutzungssatzung am Donnerstag eine Mehrheit: 20 Stadtvertreter stimmten dafür, 5 dagegen, 12 enthielten sich. Über das Regelwerk, das festlegt, wie öffentliche Straßen und Plätze genutzt werden dürfen, wurde im Detail monatelang gerungen. Erleichtert nahmen Claus Junghanns und seine Kollegen aus dem Fachbereich den Schlusspunkt auf. Der Ordnungsbeigeordnete der CDU sprach von einer Entscheidung, "die gut ist für unsere Stadt".

Ausgesuchte Flächen

Nach dem Beschluss darf mobiler Handel nur noch auf ausgewählten Flächen stattfinden. Dazu gehören der Marktplatz, der Platz neben dem HEP, der Hansaplatz, der Leipziger Platz, der Stadtplatz Süd am Südringcenter, der Universitätsplatz sowie der obere Bereich des Platzes der Republik am Kaufland. Die Verkaufsfläche in der Karl-Marx-Straße fällt ebenso weg wie die vor dem Nahkauf in der Franz-Mehring-Straße – stattdessen sollen sich die betroffenen Händler gebündelt auf dem Platz der Republik wiederfinden. In einer Analyse von Stadtplanern bekam der Standort gegenüber dem Brunnenplatz bessere Noten.

Auch einsame Spargelverkäufer vor der Post oder der Berliner Straße werden mit Inkrafttreten der neuen Satzung der Vergangenheit angehören. Darüber hinaus fallen Sonderrechte für regionale Direktvermarkter von Obst und Gemüse weg. Neu ist ebenfalls, dass mobiler Handel künftig parallel zu festgesetzten Märkten wie dem Grünen Markt stattfinden darf – also an sechs Tagen in der Woche.

Bündnis 90/Die Grünen, BI Stadtentwicklung, PARTEI und FBI hatten noch versucht, mit einem Änderungsantrag mobilen Handel für Direktvermarkter unterhalb des Oderturms weiter zu ermöglichen. "Wir kommen nicht zu dem Schluss, dass der obere Brunnenplatz wegfallen sollte", erklärte Sahra Damus (Grüne). Schließlich liege der Standort zwischen zwei frequentierten Einkaufspassagen mitten im Stadtzentrum. Außerdem solle sich die Stadt nicht ganz vom Anspruch verabschieden, Direktvermarkter gezielt zu unterstützen, unterstrich die Landtagsabgeordnete. Auch Ingo Pohl (SPD) meinte: "Der obere Brunnenplatz wird gut genutzt, warum sollen wir das ändern?" Er äußerte auch die Befürchtung, dass das Markttreiben mit der angrenzenden Skaterbahn kollidieren könne.

Die beiden stärksten Fraktionen, CDU und Linke, hielten dagegen. Peter Wolff (CDU) erklärte, seine Fraktion unterstütze den "Systemwechsel". Auch Stefan Kunath (Die Linke) zeigte sich überzeugt davon, dass die Bürger den neuen Standort annehmen – auch wenn erst einmal gemeckert werde. Er hob die Chancen für die Stadtentwicklung nahe des Alten Kinos hervor. Das Markttreiben "ändert die Atmosphäre auf dem Platz", so Stefan Kunath. Denn der mobile Handel soll mit dazu beitragen, einen jahrelangen Brennpunkt zu entschärfen. Der Sozialbeigeordnete Jens-Marcel Ullrich (SPD) warnte in Richtung Grüne davor, "Einzelinteressen über das Gemeinwohl zu stellen". Dabei sei sich die Stadtpolitik dem Grunde nach seit langem einig in dem Ziel, mehr Ordnung in den mobilen Handel zu bringen – im Interesse von Händlern und Kunden. Josef Lenden (BI Stadtumbau) wünschte sich, den Brunnenplatz endlich wieder ausschließlich "zum Flanieren nutzen" zu können.

Unter Umständen könnten auch künftig Händler zeitweise auf dem oberen Brunnenplatz stehen. Beispielsweise im Rahmen der Oderweihnacht, falls die Fläche von der Messe- und Veranstaltungs- GmbH für den Weihnachtsmarkt mit angemeldet wird. Auf gebrannte Mandeln an der Magistrale müssen die Frankfurter im Dezember 2021 also möglicherweise nicht verzichten.