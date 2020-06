Hans Eberhard

Frankfurt Auch Jan Mutschler findet die gegenwärtige Corona-Situation mit der Zwangspause seit Mitte März unbefriedigend, geradezu ätzend. "Kontaktfreies Training ohne Zweikämpfe ist schwer zu machen, bringt auf Dauer auch nichts. Noch schlimmer: Keiner weiß, wie und wann es halbwegs normal weitergeht. Man kann nichts planen." Der Trainer des Fußball-Brandenburgligisten 1. FC Frankfurt hat seine Jungs am 19. Juni in den Urlaub geschickt – mit einem Fitnessprogramm. Am 14. Juli hat er sie wieder beisammen, will mit der Vorbereitung auf die neue Saison beginnen. "Spätestens bis dahin muss Klarheit herrschen, muss eine Entscheidung gefallen sein", fordert der 37-Jährige.

Wiedergutmachung gegen Hütte

Nicht glücklich ist der "Gerechtigkeitsfanatiker" mit der großzügigen Aufstiegsregelung nach Quotienten und der laxen Nichtabstiegs-Entscheidung, die "nur die Staffeln vergrößert und die Wettbewerbe verzerrt". Etwas Gutes gewinnt er dennoch der Entscheidung ab: "Der langjährige Kontrahent FC Eisenhüttenstadt bleibt damit drin, und wir haben gegen den Derby-Nachbarn noch etwas gutzumachen."

Im FCF-Aufgebot wird sich in der neuen Saison – wann auch immer sie beginnt – nicht viel ändern. Die Abiturienten Sandro Henning (20) und Hendrik Haack (18) werden wegen des Studiums Frankfurt verlassen. Stürmer Henning will ein Fußballstipendium in den USA annehmen. Aber wann die Trump-Administration Ausländer wieder einreisen lässt, steht noch in den Pandemie-Sternen. "Vielleicht bleibt uns Sandro noch einige Zeit erhalten", hofft Mutschler. Weitere Junioren wie Nick Hauke oder Nils Haase werden wegen der Ausbildung oder des Jobs kaum zur Verfügung stehen – auch nicht der polnische Routinier Artur Aniol (39) oder Lars Wiedenhöft. In die Vorbereitung einbezogen und als Zugänge geführt werden die jungen Paul Bechmann und Derenik Mayilyan (Rückkehrer vom Kreisoberligisten Lok Frankfurt). "Wir planen nur mit einem jungen 20-Mann-Kader, darunter zwei Torhüter", so der Coach. 13 sind unter 22 Jahre alt. Da braucht man Zeit, Geduld ...

Platz 1 bis 3 als Zielsetzung

An Oberliga denkt jetzt keiner ernsthaft. Jan Mutschler freilich setzt "perspektivisch auf den Aufstieg". Derzeit allerdings will man "wieder oben mitspielen, wie in der abgebrochenen Saison unter den ersten Drei einkommen. Und mit mehr Konstanz und etwas Glück könnten wir ganz oben landen".