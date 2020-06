Kai-Uwe Krakau

Wandlitz (MOZ) An lauen Sommerabenden ist die Wandlitzer Uferpromenade mit ihren idyllischen Plätzen ein beliebter Treffpunkt der Jugendlichen. Die unschönen Begleiterscheinungen sind Lärm, viel Müll, Vandalismus und auch Straftaten wie Körperverletzungen und Drogenkonsum. "Die Bürger sind verunsichert, Anwohner genervt und die Gemeinde hat hohe Kosten", sagt Pressesprecherin Elisabeth-Schulte Kuhnt.

Im vergangenen Jahr hatten unter anderem die Senioreneinrichtung "Haus am Wandlitzsee" sowie die Jugendherberge zahlreiche Sachbeschädigungen bei der Polizei angezeigt. Am Strandbad gab es Graffiti-Schmierereien. Hinweisschilder mit Verhaltensregeln wurden innerhalb einer Woche aus der Erde gerissen und beschädigt.

Im neuen Sicherheitskonzept des Ordnungsamtes wurde nun eine der Ursachen benannt: die abgelegene, nicht einsehbare, aber dennoch infrastrukturell gute Lage der Uferpromenade mit dem Bahnhof und den nahen Einkaufsmöglichkeiten. Zudem gebe es keine attraktiven alternativen Treffpunkte für die Heranwachsenden. "Einen Jugendklub würden sie wohl eher nicht besuchen, da dort Alkohol, Zigaretten und Drogen tabu wären", vermutet die Pressesprecherin.

Seit einigen Wochen greift nun ein Konzept, das auf den drei Säulen Präsenz, Sanktionen und Beteiligung basiert. Danach sind an fünf Tagen in der Woche – die Wochenenden eingeschlossen – ab 21 Uhr Mitarbeiter eines beauftragtes Wachschutzunternehmens unterwegs, um für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Gemeinsame Kontrollen gibt es auch von Ordnungsamt und Polizei. "Jede Sachbeschädigung wird konsequent zur Anzeige gebracht", kündigt Elisabeth Schulte-Kuhnt. Zudem würden Ordnungswidrigkeiten und Straftaten geahndet, um mögliche weitere Störer abzuschrecken.

Aber wo sollen sich die Jugendlichen nun treffen? Auch dafür zeichnet sich nun eine Lösung ab. Auf Wunsch der Jugendlichen sollen ein oder mehrere alternative Treffpunkte im Park gegenüber dem Bahnhof geschaffen werden. "Mit einem wetterfesten Pavillon sowie ausreichend Sitzmöglichkeiten und Müllbehältern hätten die Jugendlichen dort einen Rückzugsort", so die Wandlitzer Pressesprecherin. Erste Gespräche mit der Jugendkoordination, dem Streetworker und den betroffenen Jugendlichen habe es bereits gegeben.

SPD-Antrag angenommen

Inzwischen nimmt aber auch der politische Druck zu. Die SPD-Fraktion brachte in die jüngste Sitzung der Gemeindevertretung einen entsprechenden Antrag an. Danach sollen im "Ortsteil Wandlitz mehrere überdachte Bänke zum Zwecke des Aufenthalts vorwiegend für die Jugendlichen der Gemeinde zentral und zeitnah aufgestellt werden". Zahlreiche junge Leute waren zur Sitzung gekommen und hatten ihren Wunsch begründet. "Wir wollen nicht mehr von Polizei-Hundertschaften verjagt werden", hieß es beispielsweise. In der Diskussion signalisierten viele Gemeindevertreter ihre Zustimmung, was sich dann auch beim Votum ausdrückte. Der Antrag wurde bei einer Enthaltung angenommen – von den Jugendlichen gab es dafür Beifall.