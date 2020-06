Dirk Schaal

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Kurz vor der Beschlussfassung zur Änderung des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans zum "Schulstandort Landstraße" schien sich in der Sitzung der Gemeindevertretung vieles nach jahrelangen Diskussionen wieder den Anfängen zu nähern, sprich dem Grundsatz der Notwendigkeit und Ausführung. So ganz Unrecht hatten Zweifler nicht, denn diese Abstimmungen waren die Grundsatzentscheidung, ob eine Oberschule in Fredersdorf-Nord kommen wird oder nicht.

Bürgermeister Thomas Krieger versicherte nochmals, dass man die Schule für eine Vierzügigkeit bauen möchte, und schob so alle Bedenken beiseite, die ein sechszügiger Ausbau mit sich gebracht hätte: höhere Kosten und Ärger mit Neuenhagen, da dann Fredersdorf-Vogelsdorf am eigenen Gemeindebedarf vorbei planen würde. Das wäre jedoch Sache vom Mittelzentrum, rügte Neuenhagen in der Stellungnahme zum Vorhaben. Da wurde nochmals die Sinnhaftigkeit einer Drei-Felder-Halle angezweifelt. Zwei Felder müssten doch reichen, äußerte Ralf Haida (BLG). Die SPD wollte noch mal an die Ausgleichsflächen ran. Unterm Strich rechneten sie bei der Tischvorlage fast 900 000 Euro Einsparpotential bei Investplanung und Baukosten vor.

Bei der Abstimmung bekam der SPD-Vorschlag keine Mehrheit. Anders die Änderungs- und Satzungbeschlüsse für den neuen Oberschulstandort. Der Beschluss zur Entwurfsplanung des Neubaus in der Tagesordnung musste dann aufgrund der vorgerückten Zeit weichen.

Mit einem Aufatmen quittierte Schulleiter Thomas Franke diese Entscheidung. "Endlich haben wir Klarheit, wie es mit uns weitergeht." Von Beginn an, also etwa seit drei Jahren, als noch Vogelsdorf Standort werden sollte, verfolgt er die Diskussionen dazu. Manches ging schon unter die Gürtellinie, monierte er. Zum Beispiel, wenn von einem Luxusbau die Rede war. Oder wenn bei der ganzen Diskussion die in den Hintergrund gedrängt wurden, für die die neue Schule Alltag werden soll. "Es ist eine ganze normale Schule geplant, die dem steigenden Bedarf von Schülern angepasst ist und bei allem finanziellen Verständnis bestmögliche Lernbedingungen für die Schüler bieten soll", stellt Franke klar.

Allein in diesem Jahr sind zwölf neue Schüler aus Berlin an die Oberschule gekommen. "Und laut Schulentwicklungsplan wird dieser Zuzug noch anhalten", erklärt Franke. Bis zu 40 Jahre alt sind die derzeitigen Fachkabinette der Oberschule. Moderne technische Ausstattung ist oftmals nur schwer mit den baulichen Gegebenheiten in Einklang zu bringen. "Sie glauben gar nicht, wie sich die Kollegen freuen, dass sie in der neuen Schule endlich auch effektiver arbeiten können. Zeiten für Vor- und Nachbereitung könnten sich aufgrund der räumlichen Situation minimieren. Das ist Zeit, die den Schülern zugute kommt", erklärt Franke.

Sondersitzung zum Entwurf

Froh ist er auch, dass viele Vorschläge der Schule in die Entwurfsplanung Einzug gehalten haben. Da sind zwei Computerkabinette, die Lehrküche und ein größerer Werkstattbereich. Die Schule will Menschen auf Höhe der technischen Möglichkeiten ins Leben schicken, jedoch auch analoge Geschicklichkeit vermitteln. Kommt nun noch das Okay der Gemeindevertreter auf der beschlossenen Sondersitzung zur Entwurfsplanung, werde Freude in der Schule aufkommen, blickte Franke voraus.