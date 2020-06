Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde (MOZ) Gefahrenabwehrbedarfsplan für den Brandschutz und die Hilfeleistungen in der Stadt Bad Freienwalde – was für ein sperriger Begriff. Dahinter verbirgt sich eine Analyse darüber, wie leistungsfähig die Feuerwehr in der Stadt für die Zukunft aufgestellt ist. Verbunden ist damit auch eine Auflistung, an welchen Stellen nachgebessert werden muss, um eine optimale Gefahrenabwehr für die Kurstadt zu gewährleisten. Nachdem sich die Ausschüsse bereits damit beschäftigt hatten, war der Gefahrenbedarfsabwehrplan am Donnerstag nun auch Thema in der Stadtverordnetenversammlung. Den Parlamentariern lag eine Beschlussvorlage zur Abstimmung vor, mit der sie den Plan verabschieden und gleichzeitig die Stadt beauftragen sollten, die erforderlichen Maßnahmen zur Optimierung der Gefahrenabwehr umzusetzen.

Ärger wegen Linken-Antrag

Einfach Abstimmen ist zumindest bei den wichtigen Themen in der Stadtverordnetenversammlung der Kurstadt jedoch nicht ganz leicht – das zeigte sich auch am Donnerstag wieder. Auslöser der Diskussion – die mit der Sache selbst gar nichts zu tun hatte – war ein Sachantrag der Fraktion Die Linke, der den Abgeordneten erst kurz vor der Sitzung vorgelegt wurde. Ergänzend zur Beschlussvorlage hatten der Fraktionsvorsitzende Marco Büchel und seine drei Fraktionskollegen drei weitere Punkte eingereicht. So forderte die Fraktion die Schaffung der Stelle eines hauptamtlichen Gerätewarts – so wie im Gefahrenabwehrbedarfsplan empfohlen. Zweitens solle die Stadt eine Prioritätenliste für Investitionen in die städtischen Feuerwehrgerätehäuser erstellen. Drittens sollen die bereits eingestellten Mittel für die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppen-fahrzeugs (HLF) 10 für die Abteilung Altranft als erste Etappe genutzt und ein Auftrag ausgeschrieben werden.

Die Kurzfristigkeit des Antrags rief Lars Günther (AfD) auf den Plan. "Ich hätte es respektvoller gefunden, wenn diese Anträge schon in die Beratungen der Ausschüsse eingegangen werden", so der Fraktionsvorsitzende. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es ein reiner "Schaufensterantrag" der Linken-Fraktion.

Auch Detlef Malchow (Wählervereinigung 2019) zeigte sich nicht eben glücklich über den Zeitpunkt, betonte aber, dass die Belange der Feuerwehr aus dem sonstigen Parteienstreit herausgehalten werden sollten. Sowohl Lars Günther als auch Detlef Malchow kündigten daher an, dem Antrag der Linken zustimmen zu wollen.

Kaum Fragen in Ausschüssen

Anwesend in der Versammlung war auch eine Abordnung der Feuerwehr, darunter auch Stadtwehrführer René Erdmann. "Wir waren in allen Ausschusssitzungen mit dabei, da gab es aber praktisch keine Fragen zu dem Plan", machte Erdmann deutlich, dass die Abgeordneten aller Fraktionen mehrfach die Gelegenheit gehabt hätten, Informationen von Seiten der Feuerwehr einzuholen und dann gegebenenfalls auch selbst Anträge zur möglichst schnellen Umsetzung der Empfehlungen zu machen. Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) erklärte, dass die Verwaltung bereits dabei sei, auch auf den Plan zu reagieren, die Fraktion der Linken ihr aber einfach zuvorgekommen sei – was auch in der Art und Weise völlig legitim sei.

So fiel die Abstimmung über die Einbeziehung des Sachantrags in die Beschlussvorlage denn auch einstimmig positiv aus, wie auch die Abstimmung über die Umsetzung des Gefahrenabwehrbedarfsplans selbst.