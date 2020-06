Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (MOZ) Der Neustädtische Markt 7 hat sich viel alten Charme bewahrt. Wenn auch in verwandelter Darbietung, wie der Vergleich der beiden Aufnahmen zeigt, die annähernd 100 Jahre trennen. Um 1790 war das Gebäude als Zweigeschosser entstanden und nach 1850 aufgestockt worden – vermutlich nach dem Eigentümerwechsel von "Fräulein Eichenberg" (Adressbuch 1852) an Kaufmann Carl Zöllner, der laut Adressbuch von 1881 Kaufmann auf betuchte Mieter setzte: Prem.-Lieut. Haußer (35. Rgt.) und Lieut. v. Pieschel (Kür.-Rgt.), dazu der "Vorschuß-Verein" (ein Vorläufer der Brandenburger Bank). 1897 ist Witwe Auguste Zöllner als Eigentümerin eingetragen und wenig später Paul Sonntag. Der war Kupferschmiedemeister und geschäftstüchtig – bereits 1909 steht er für "Kupferschmiede, Metallgießerei und Dreherei, Fabrik für Gas-, Wasser, Kanalisations- Zentralheizungs-, Lüftungs- und Badeanlagen" und zwar in seinem neugebauten Mietwohn- und Geschäftshaus Neustädtischer Markt 5/6, in dem neben dem Eigentümer potente Mieter wie Fabrikbesitzer Hermann Jahn und Dampfwäschereibesitzer Fritz Rabe residierten. Die Nr. 7 verkaufte Paul Sonntag bald an seinen Nachbarn Emil Türklitz, der Platz für seine wachsende Möbelfabrik und -handlung brauchte. 1928 gehört Fabrikbesitzer Emil Türklitz noch immer auch die Nr. 7, in der er neun Mieter hat, darunter wohl auch Hauspersonal für seinen Wohnsitz in der Nr. 8 (zwei Hausdamen und Kutscher W. Thiele). Emil Türklitz hatte mit seinen Möbeln gut verdient, u. a. eine Möbelhandel-Filiale in Berlin eröffnet – und Kontakte zum Berliner Möbelhändler Karl Hübner, dessen einzige Tochter, Gertraud, sich 1935 mit Emil Türklitz‘ 1911 in Brandenburg geborenem Sohn Arno vermählte, der später die Leitung von Möbel Hübner übernahm… Am Neustädtischen Markt war es indes bald mit Möbeln vorbei, wenngleich sich in der Nr. 8 die Theaterwerkstätten ansiedelten und das Handwerkliche pflegten. Die Nr. 7 blieb Wohn- und Gewerbequartier und ist in der Gegenwart stärker der Gesundheit zugewandt: Im Erdgeschoss gibt es Hörgeräte und Sehhilfen und darüber, laut Plakat, "Praxis- und Bürofächen zu vermieten".