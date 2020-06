Silvia Passow

Falkensee Wie Bürgermeister Heiko Müller (SPD) auf der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch mitteilte, wird Falkensee auch in diesem Jahr wieder am Stadtradeln teilnehmen. Im vergangenen Jahr hatten alle Teilnehmer aus den Falkenseer Teams mehr als 100.000 Kilometer erradelt. Vom 17. August bis zum 6. September können die radelnden Mannschaften wieder antreten. Mehr zum Stadtradeln auf www.Falkensee.de.

Ausfallen wird aller Wahrscheinlichkeit nach das Stadtfest, so Müller. Das beliebte Fest rund um den Campusplatz hatte immer weit mehr als 1.000 Besucher angezogen und wird damit wohl Corona bedingt nicht stattfinden können.Geplant war es für Anfang September.