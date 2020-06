Goldene Hochzeit in Birkenwerder Renate und Wolfgang Lagrange fast 50 Jahre nach der Hochzeit am 27. Juni 1970 © Foto: Jürgen Liebezeit

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Eine unvergessliche Hochzeitsnacht haben Renate und Wolfgang Lagrange vor 50 Jahren verbracht. Als weit nach Mitternacht alle Gäste verschwunden waren, gingen sie zum Börnersee und stürzten sich in die kühlen Fluten. Denn damals war es ähnlich heiß wie in diesen Tagen.

Heute springt das Ehepaar nicht mehr in den See in der Nähe ihres Grundstücks in Birkenwerder. "Wir fahren lieber nach Templin. Dort ist das Wasser wärmer", sagt die 69-jährige Ehefrau.

An den Börnersee haben die Lagranges nicht nur wegen der feucht-fröhlichen Hochzeitsnacht ganz besondere Erinnerungen. Dort haben sie sich auch kennen- und liebengelernt.

Eines Tages tauchte der junge Wolfgang mit einer blauen Schwalbe auf. Der Mann mit dem schicken Moped fiel seiner künftigen Frau sofort ins Auge. "Der gefällt mir", dachte sie bei sich, als sie am Ufer auf der Decke saß. Doch Wolfgang, der übrigens einen Zwillingsbruder hat, machte keine Anstalten, sich zu nähern. Erst am nächsten Tag war er mutiger. Er folgte ihr ins Wasser. "Nicht spritzen!", sprach sie ihn an und schwamm zu einem kleinen, versunkenen Mäucherchen, das von der früheren Ziegelei übriggeblieben war. Wolfgang überwand seine Schüchternheit und folgte ihr. "Dort standen wir mitten im See, und dann war es um uns geschehen", erinnert sich Renate Lagrange, als wäre es heute gewesen.

Dann sei alles ganz schnell gegangen. Als sie ihm eines Tages erzählte, dass sie mit einer Freundin in Urlaub fahren wollte, macht Wolfgang ihr schnell einen Verlobungsantrag. Offenbar hat er Angst, die Liebe seines Lebens zu verlieren. Wenig später folgte die Heirat. Die Flitterwochen verbrachte das Paar in Oberwiesenthal. Davon gibt es noch Bilder.

Ein Patentrezept für die lebenslange Liebe haben die beiden auch. "Eine Ehe braucht Vertrauen und Freiraum", sagen beide übereinstimmend. Wichtig sei es auch, gemeinsame Ziele zu haben. So haben sie zum Beispiel nach und nach das Haus in Birkenwerder-Nord ausgebaut. Gleichzeitig pflegt aber auch jeder seine Hobbys. Während der 73-jährige Ehemann gerne alles repariert, was kaputtgehen kann – er ist Experte für elektronische DDR-Geräte – , sitzt seine Frau in ihrer Stube und erledigt Handarbeiten aller Art. "Ich mache alles selber", sagt die Sammlerin von historischen Puppen. Kein Wunder. Sie hat drei Berufe gelernt – Schneiderin, Fleischerin und Schuhmacherin. Zusammen kümmern sie sich um den großen Garten mit Teichanlage und um den Berner Sennenhund Kira.

Aus der Ehe sind mit Tochter Sylvia und Sohn Frank zwei Kinder sowie ein Enkelkind hervorgegangen. Das Fest der goldenen Hochzeit feiern sie wie vor 50 Jahren im eigenen Garten. Aber anschließend werden sie nicht mehr zum Börnersee gehen: Inzwischen steht ein kleiner Pool neben dem Haus.

Präsentiert wird den Gästen am heutigen Sonnabend auch das Hochzeitskleid, das Renate Lagrange vor 50 Jahren getragen hat. Sie hat das leicht vergilbte Kleid auf eine Schneiderpuppe gezogen und in den Wintergarten gestellt. "Heute passt es aber nicht mehr", sagt die Birkenwerderanerin und lacht, wie so oft. Der Anzug ihres Ehemannes existiert allerdings nicht mehr.