Judith Melzer-Voigt

Alt Ruppin (MOZ) Ein Vorfall an der Badestelle in Alt Ruppin weckt die Ängste von Eltern in der Region: Ein Mann hatte dort am Mittwochabend einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil er mit einem Messer in der Hand auf einer Bank saß. Die Beamten erteilten ihm einen Platzverweis und stellten das Messer sicher. Der Mann gab an, dass er nur Moos von der Bank entfernen wollte. Wie eine Alt Ruppiner Mutter berichtet, hätten die Kinder aber auch erzählt, dass der Mann Fotos von ihnen gemacht hat. Die Polizei beruhigt: Der Fall sei untersucht worden. Einen Hinweis darauf, dass Fotos der Kinder geschossen wurden, gibt es nicht, bestätigt Polizeisprecherin Ariane Feierbach.

"Beängstigend" nennt die Alt Ruppiner Mutter, die namentlich nicht genannt werden will, den Vorfall. Als die Kinder den Polizisten am Mittwoch berichtet hätten, dass Fotos von ihnen gemacht wurden, hätten die Beamten sie nicht ernst genommen. Erst, als sich Eltern zusammengetan haben und in der Polizeiwache angerufen haben, seien überhaupt Personalien der Zeugen aufgenommen worden.

Laut Ariane Feierbach wurde diese Beobachtung durchaus ernst genommen. "Der Verdacht hat sich aber nicht erhärtet." Die Polizei würde solchen Hinweisen aber immer eine große Wichtigkeit bemessen. "Wir müssen mit solchen Meldungen sensibel umgehen." Erst, wenn sich ein Verdacht erhärtet, würden entsprechende Infos auch öffentlich gemacht werden.