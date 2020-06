red

Bad Belzig Seit März 2020 befindet sich die Kreisverwaltung bedingt durch die Corona-Pandemie nicht im Normalbetrieb. Der Besucherverkehr wurde stark eingeschränkt, viele Beschäftigte waren beziehungsweise sind nach wie vor im Homeoffice tätig und es gelten besondere Arbeitsschutzstandards. Der Gesundheitsschutz der Beschäftigten der Kreisverwaltung sowie der Besucher der Kreisverwaltung hat nach wie vor Priorität. Gesetzliche Grundlage ist die momentan gültige Eindämmungs- beziehungsweise Umgangsverordnung des Landes Brandenburg.

Der Zugang zu den Dienstgebäuden der Kreisverwaltung ist für Besucher wieder möglich. Gewisse Beschränkungen bleiben allerdings bestehen. Besucher können Termine in den Dienstgebäuden der Kreisverwaltung bis auf weiteres nur nach Voranmeldung wahrnehmen. In dringenden Fällen können telefonische Anmeldungen auch für denselben Tag vereinbaren. Die Terminbestätigung ist weiterhin beim Betreten des Gebäudes vorzulegen. Besucher haben sich in einen Anmeldebogen einzutragen und Namen sowie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse anzugeben. Der Anmeldebogen wird 30 Tage lang im Fachdienst Gesundheit aufbewahrt und dann vernichtet. Es ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.