Olav Schröder

Panketal (MOZ) An der Wilhelm-Conrad-Röntgen-Gesamtschule in Zepernick soll im neuen Schuljahr zusätzlich eine fünfte zehnte Klasse eröffnet werden. Wie Panketals Bürgermeister Maximilian Wonke sagte, will die Gemeinde damit dem Elternwunsch entsprechen und Schülern, die wegen der Corona-Pandemie den Abschluss nach Klasse 10 in diesem Jahr nicht geschafft haben oder sich verbessern wollen, eine Wiederholung der Klasse ermöglichen. Rund 15 entsprechende Elternanträge wurden gestellt. Doch trotz der positiven Nachricht des Bürgermeisters stehen die Eltern vor einer Zitterpartie. Als die Schule die Anträge der Eltern behandelte, musste sie noch davon ausgehen, dass es nur vier zehnte Klassen gibt. Die Folge: Die Eltern erhielten Bescheide, die zwar in vielen Fällen der Wiederholung zustimmten. Aus Kapazitätsgründen sei dies aber nicht an der Gesamtschule möglich.

Auch der Panketaler Michael Wilhelm hatte für seinen Sohn einen solchen Antrag gestellt. Auch er erhielt den Bescheid, dass einer zweiten Chance stattgegeben, jedoch die weitere Beschulung an der Gesamtschule abgelehnt werde. "Ich habe schon im Vorfeld erfahren, dass eine Wiederholung an der gleichen Schule äußerst schwierig sein wird, weil ja bekanntlich in Brandenburg niemand sitzen bleibt und die neunten Klassen ohnehin voll sind", sagt er. Vorsorglich erkundigte er sich an einer anderen Oberschule. "Es ist aber überall die gleiche Situation, die Schulen sind voll belegt." Und natürlich will er so kurz vor dem berufsentscheidenden Schulabschluss seines Sohnes auch keinen Schulwechsel, mit all den Problemen, die ein solcher mit sich bringt. "Das wäre wie eine zusätzliche Bestrafung für unsere Kinder", sagt er.

Widerspruch erforderlich

Deshalb hat er das Gespräch mit dem Bürgermeister und mit dem Bildungsministerium gesucht, steht außerdem mit anderen Eltern in engem Kontakt. Sowohl in der Gemeinde Panketal als auch im Ministerium sei er auf großes Verständnis gestoßen. In der Gemeindevertretung hat Maximilian Wonke bekräftigt, dass es mit einer fünften zehnten Klasse keine räumlichen Schwierigkeiten an der Schule geben werde. Auch im laufenden Schuljahr würden bereits fünf zehnte Klassen unterrichtet. Man müsse jetzt nur von der Absicht abrücken, nach den Sommerferien wieder auf vier zurückzugehen.

Doch als die Anträge der Eltern entschieden und die Bescheide verschickt wurden, lag diese Änderung der Klassenzahl noch nicht schriftlich vor, ebenso wenig wie eine Stellungnahme des Ministeriums, wie die amtierende Schulleiterin Diana Kaven sagt.

Jetzt, da die Bescheide ergangen sind, können sie nicht einfach rückgängig gemacht werden. Um das zu erreichen, sind allerdings Aktivitäten der Eltern gefragt. Sie können innerhalb eines Monats in Widerspruch gehen und wurden darüber auch informiert. Ausschlaggebend wird dann das Staatliche Schulamt in Frankfurt (Oder) sein, das auch für den Einsatz der Lehrkräfte an den Schulen zuständig ist. "Die Gemeinde hat sich zu ihrem Part bekannt und stellt die Räume für fünf zehnte Klassen zur Verfügung", unterstreicht Maximilian Wonke und hofft, dass es keine zusätzlichen Probleme bei der Einrichtung der fünf zehnten Klassen geben wird.