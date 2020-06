red

Fläming Natur– und Landschaftsführer Jan Prowaznik und seine Langohren laden am Freitag, 10. Juli, zur einer Wandertour ein. "Wandern Sie mit unseren Eseln vom Wiesenburger Schlosspark nördlich in die reizvolle Hügellandschaft zwischen Bad Belzig, Görzke und Wiesenburg. Es geht gemütlich weiter durch die Große Rummel Richtung Schlamau und durch größtenteils offene Landschaft über Arensnest nach Schmerwitz. Genießen Sie die Ausblicke, die Ihnen die Umgebung in die wechselvolle, idyllische Landschaft bietet. Die Äcker und Wiesen dieser Region werden zum Teil ökologisch bewirtschaft. In dem kleinen Ort Schmerwitz haben Sie Zeit, während die Esel grasen, im gemütlichen Töpfercafe einzukehren und den selbstgebackenen Kuchen zu genießen. Die Tour führt Sie weiter auf dem Internationalen Kunstwanderweg. Hier erleben Sie besonders hautnah die Verbindung zwischen Kunst und Natur. Sie werden eingeladen kleine Kunstpausen einzulegen und zu verweilen, bevor Sie die letzte Etappe, durch die Schlamauer Berge, wieder zurück nach Wiesenburg führt", erklärt Prowaznik die reizvolle Tour.

Los gehts um 10.30 Uhr am Bahnhof Wiesenburg. Auskunft / Anmeldung: www.eselnomaden.de, 01573/0308560, info@eselnomaden.de.