Antje Jusepeitis

Kremmen (MOZ) Jeanette Möller übernimmt die Postagentur mit Lottoannahmestelle in Kremmen. Sie wird den Service im Geschäft an der Ruppiner Straße 9 in Kremmen erweitern, beispielsweise um eine Reinigung. Die Postbankleistungen fallen weg, das Angebot an Deko-Artikeln will sie vielseitiger gestalten. Am 1. Juli empfängt sie mit Sylvia Jähnisch, die schon in der Filiale arbeitete, Jastin Ziesmer und Nancy Witt-Fieber die Kremmener. "Allein wäre das nicht zu schaffen", sagt sie.

Es wird sportlich: Am 30. Juni schließt Kerstin Schneider nach vier Jahren das Geschäft ab. Tags darauf eröffnet Jeanette Möller die Postagentur neu. "Vormittags bauen wir noch Regale und Tresen um, und am Nachmittag sind wir dann für unsere Kunden da", sagt die ausgebildete Verkäuferin. Sie arbeitete in den vergangenen Jahren bereits teilweise im Laden, kennt die Abläufe und vor allem die Kundschaft.

Dieser wiederum ist sie über einen anderen Weg bekannt. Seit sechs Jahren betreibt die 43-Jährige ein Nagelstudio in Sommerfeld. Ihre Vorliebe für die Verschönerung der Hände ihrer Kundinnen deutet die eigentliche Leidenschaft der Sommerfelderin an: "Ich dekoriere für mein Leben gern, stelle alles von A nach B, oder auch nach C, je nachdem wie es mir besser gefällt." Jetzt möchte sie Kremmen verschönern: "Es ist so eine hübsche Stadt, ich wünsche sie mir noch lebendiger." Dazu wolle sie beitragen.

Neben Lotto- und Postgeschäften bietet die Mutter zweier Söhne Reinigungsdienstleistungen, Geschenkartikel und perspektivisch auch Kaffee und ansprechende Verpackungen für Präsente an. "Schuhmachermeister Krieg bleibt mit seinem Angebot, Schreibwaren wird es bei uns geben, den Einschlagservice für Schulbücher."