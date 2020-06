Uwe Spranger

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Schon seit Längerem hatte Bürgermeister Marco Rutter deutlich gemacht, dass er den Problemfall angehen möchte. Zuletzt im Zusammenhang mit den Querelen um die am Standort befindliche Postfiliale. Schon Ende der 1990er-Jahre wurde ein Umweltgutachten erstellt, das eine Schadstoffbelastung im Boden des um 1920 entstandenen Komplexes mit Werkstatt und Tankstelle auswies. 2014 und 2017 waren zudem bauliche Mängel dokumentiert worden, die letztlich zur Kündigung des Mietverhältnisses mit dem Haushaltswarenladen mit angegliederter Post geführt hatten.

Zu dem von Bürgern und Gemeindevertretern geforderten und auch vom Bürgermeister erhofften nahtlosen Übergang in eine neue Lösung kam es auch wegen Corona nicht. Für den Vertrag über den neuen Poststandort war die Zustimmung einer Eigentümergemeinschaft erforderlich, die durch die Einschränkungen nicht zusammentreffen konnte, erläuterte Rutter am Donnerstagabend auf eine Bürgerfrage. Letzte Auskunft der Post war, dass dies Anfang Juni erfolge und dann die Räume an der Triftstraße umgebaut werden sollten, berichtete er. Er drängele "fast wöchentlich", habe aber wenig Einflussmöglichkeiten, macht er klar.

Was die Gebäude in kommunalem Eigentum in der Lindenstraße angeht, aber schon. Nunmehr hatte Rutter eine Vorlage zur Gemeindevertretersitzung eingebracht, um sich grünes Licht für den Abriss einschließlich der bereits freigezogenen Bibliothek sowie für die Entsiegelung von betonierten Freiflächen zu holen, um dann die alten Tanks genau zu orten, sodann Umfang und Art der Schadstoffbelastung genau prüfen zu lassen und Möglichkeiten zur Sanierung nebst Aufwand darzustellen. Zudem sollen die nötigen Abstimmungen mit Nachbarn und verschiedenen Behörden geführt werden.

Thema schon oft behandelt

Rutter erinnerte daran, dass das Thema schon in der vorangegangenen Legislaturperiode ausgiebig behandelt wurde. "In mindestens zehn Ausschusssitzungen", verkündete er. Er wolle das Prob-lem "konstruktiv angehen".

Tobias Rohrberg (B 90/Grüne) plädierte hingegen für eine Verweisung in die Ausschüsse, wollte zunächst ein Konzept für die künftige Entwicklung sehen. Auch Thomas Kraatz (Linke) äußerte, man solle sich ruhig noch einen Monat Zeit nehmen, gegebenenfalls eine Variantendiskussion auch für die Öffentlichkeit führen. Fakt sei, dass es eine Belastung gebe, aber deren Umfang sei unklar und folglich auch die finanzielle Größenordnung, die man angehen müsse, sagte er.

Wolfgang Marx (CDU) erklärte, er wolle nicht die Verantwortung übernehmen, wenn die Gebäude stehen blieben. Er habe genug Bilder und Gutachten gesehen, dass vieles baufällig sei. Welchen Umfang die Sanierung haben müsse, sollte hingegen in den Ausschüssen diskutiert werden, denn der hänge von der künftigen Nutzung ab. "Es kann richtig teuer werden", ist ihm klar.

Carmen Schiene, Chefin des Baubereichs im Rathaus, erinnerte daran, dass das Vorgehen im Bauausschuss ausführlich erörtert wurde. Man müsse erst einmal abreißen und entsiegeln, um zu erkunden, "wo was ist". Im Ergebnis lasse sich diskutieren, welcher Aufwand für welche Nutzung nötig sei.

Selbst der in einem alten Bebauungsplan vorgesehene Parkplatz – seinerzeit als "unkritische Nutzung" bis zur Klärung der Schadstoffbelastung angesehen – sei nicht ohne Weiteres möglich, machte der Bürgermeister deutlich. Niemand kenne die Tragfähigkeit der alten Behälter. "Wir haben schon 20 Jahre Risiko in Kauf genommen und Glück gehabt", sagte er.

Rutter riet davon ab, das Thema in die Ausschüsse zu verweisen. Das koste zu viel Zeit. Denn bei der Öffnung der Tanks seien Ausdünstungen zu erwarten. Deshalb empfehle er, dies besser in der kühleren Jahreszeit als im Hochsommer vorzunehmen. Werde die Vorlage jetzt gebilligt, könne man umgehend die Ausschreibung vorbereiten und "im Herbst vorankommen". Ansonsten laufe man Gefahr, ein Jahr zu verlieren.

Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, werde das Rathaus die Diskussion über die Nachnutzung forcieren, kündigte er an. Bislang gebe es "starke Tendenzen", die Bibliothek wieder an dem Standort unterzubringen, weil auch viele Nutzer in der Nähe sind. Als Ergänzung waren ein Kulturcafé sowie Wohnungen und Arztpraxen im Gespräch.

Der Verweis in den Ausschuss wurde letztlich mit 11:9 abgelehnt, Abriss und Entsiegelung mit 14:6 befürwortet (bei jeweils zwei Enthaltungen).