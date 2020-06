Manfred Lutzens

Brandenburg an der Havel Brandenburg. Wie überall auf Straßen und Plätzen unserer Stadt, wo Ruinen in die Höhe ragten und Schuttmassen sich türmten, so legten viele tatkräftige Helfer auch in den Betrieben Hand an. So gelang es schrittweise, wenn auch in überschaubarem Umfang, die Produktion wieder aufzunehmen. "Die Schiffswerft der Gebrüder Wieman wurde als ehemaliger Rüstungsbetrieb zu 40 Prozent demontiert", schrieben die Autoren einer im Sinne des Rates der Stadt dann 1979 verfassten Chronik. Als Reparationsleistung hatten Maschinen und Anlagen 1945/46 vom Firmengelände in der Pakchofstraße den Weg in das "Bruderland", die Sowjetunion, genommen. Den danach noch verbliebenen Rest an Technik nutzten 148 tüchtige Werftarbeiter im Auftrag der örtlichen Militärkommandantur zu Schiffsreparaturen sowie zum Fertigen diverser Spezialwerkzeuge. Nun wurden sogar Traktoren und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge instand gesetzt, zugleich aber auch verschiedene Gußerzeugnisse geliefert. Erschwerend wirkte sich zudem aus, dass durch anglo-amerikanische Luftangriffe Teile der traditionsreichen Werft wie das Lager-, Modell- und Kesselhaus arg gelitten hatten bzw. völlig unbrauchbar waren. Nicht viel besser sah es in anderen Unternehmen aus. Für die Erste Deutschen Feinjute- und Hanfspinnerei in der Bauhofstraße aber wirkten Ende August vor 75 Jahren immerhin schon wieder nahezu 600 Beschäftigte, vornehmlich Frauen. Unter ihnen befand sich eine ansehnliche Zahl von Heimarbeiterinnen. Zum Lieferprogramm gehörten Erntebindegarne, Jutesäcke, Wäscheleinen, Bindfaden, Fußmatten sowie überdies so begehrte, aber damals äußerst selten erhältliche Strick- und Stopfgarne. Nur wenige hundert Meter davon entfernt, am Havelufer in der Neuendorfer Straße, fertigten 200, vornehmlich weibliche Angestellte in der Kammgarnspinnerei Kummerle´ diverse Garne. Sie waren bestimmt für Damen- und Kinderoberbekleidung aber auch für die Strumpfproduktion. In anderen, allerdings kleineren Betrieben dieser Branche webte man inzwischen wieder Tuche für die so allerorts dringend benötigte Garderobe. Aus der Elisabethhütte in der Neuendorfer Vorstadt kamen Leichtmetall-Bratpfannen, ja, sogar Kochtöpfe – hergestellt aus Restposten von Stahlhelmen, die glücklicherweise nun nicht mehr für die mittlerweile besiegte deutsche Wehrmacht benötigt wurden. Ein warmes Mittagessen hatte dagegen überall einen hohen Stellenwert. Außerdem gehörten indes beispielsweise selbst Schlüssel und Garderobehaken zum Sortiment. Bei Motz & Co. (Neustädtisches Wassertor sowie Potsdamer Landstraße), später als Schloß- und Metallwarenfabrik bekannt, verließen wie einst - nun allerdings für die Sowjetarmee bestimmt-, vor allem Uniformknöpfe nebst Koppelschlössern die Werkstätten. Hinzu kamen für den zivilen Bereich Hunderttausende Nägel, Reißbrettstifte sowie Briefklammern. Und die Sanitärfirma von Paul Sonntag auf dem Neustädtischen Markt war mit ihren damals 35 Handwerkern geschätzter Partner, wenn es um Zentralheizungs-, Be- und Entwässerungsanlagen ging. Zu den Bauunternehmen, die sich um das Instandsetzen zerbombter Häuser oder ein zunächst provisorisches Herrichten etlicher der gesprengten Brücken bemühten, gehörten die Firmen Kulla, Boswan und Knauer mit ihren Maurern, Zimmerleuten sowie anderen Facharbeitern.Anderswo galt es, diverse Installationsarbeiten zu erledigen, Anker für Elektromotore zu wickeln, Montagearbeiten an Licht- und Kraftanlagen zu übernehmen sowie mit Improvisationstalent vielerlei Ersatzteile für Kraftfahrzeuge einzubauen. Im August 1945 waren bereits wieder 985 Klein- bzw.Handwerksbetriebe und 460 Einzelhandelsgeschäfte der Stadt geöffnet. Nach statistischen Angaben des damaligen Industrie-Dezernats produzierten in dessem Zuständigkeitsbereich 53 Firmen. Ihre 2155 Belegschaftsangehörigen verwiesen in jedem Sommermonat auf einen Produktionswert von 1 250 000 Reichsmark. Einmal mehr sei hier an die uneingeschränkte Macht der sowjetischen Besatzer erinnert. So hatte Eine Reihe namhafter Großbetriebe, bis zum Ende Hitler-Deutschlands weitgehend für die Rüstung verpflichtet, hatten inzwischen Werkkommandanten von der hiesigen Garnison erhalten. Unter ihrer Regie begann umgehend die Demontage der einst so mächtigen Produktionsbasis. Allein in nur vier dieser Firmen mußten 1571 Havelstädter Tag für Tag ausschließlich zu Abbau- und Abbrucharbeiten antreten.Gewissermaßen einen Neubeginn gab es im Gesundheitswesen. Allerdings machte sich auch dort tagtäglich der erhebliche Mangel an Ärzten und Pflegepersonal ebenso wie an mediznischen Geräten, Instrumenten sowie Medikamenten und Verbandsmaterial unangenehm bemerkbar. Hinzu kamen permanente Probleme beim Verpflegen der Patienten - im Städtischen Krankenhaus lagen fast 600 - , sowie sich wiederholt entwickelnde Epidemien. Sowjetische Dienststellen sollen, so laut Chronik, umsichtig mitgewirkt haben, Seuchen und Infektionskrankheiten einzudämmen bzw. zu beseitigen. Unermüdlich engagierten sich in erster Linie die deutschen Ärzte nebst Pflegepersonal. Im Krankenhaus Hochstraße waren es zu jener Zeilt lediglich 12(!) Mediziner sowie nahezu 100 Schwestern und Pfleger, die oftmals bis zum Umfallen wirkten. Eine Hilfsstation mußte zusätzlich im Gebäude der ehemaligen "Loge" (Neustädtische Heidestraße) eingerichtet werden. Zudem ordnete die Militärkommandantur an, zeitweilig das Altstädtische Rathaus für in Gefangenschaft genommene deutsche Wehrmachtssoldaten zu nutzen, ehe sie alsbald aber in russische Lager abtransportiert wurden.Am 5. Juni eröffnete die Allgemeine Ortskrankenkasse Brndenburg (Havel) wieder ihre Pforten.Einige Tage danach meldete sich ein Freier Deutscher Gewerkschaftsbund erstmals zu Wort. Unter Vorsitz von Erdreich Foth widmete sich diese "Einheitsgewerkschaft" in Zusammenwirken mit Oberbürgermeister Max Herm und den Betriebs-Vertrauensleuten vornehmlich der weiterhin äußerst problematischen Versorgungslage. Daraus abgeleitet, nahm bald eine sogenannte Ernährungskommission als Hilfsorgan des Magistrats ihre Tätigkeit auf. Weiterhin steigende Tendenz zeigte die Zahl der Fürsorgeempfänger. Ende August 1945 wurden bereits 2757 Anspruchsberechtigte in unserer Stadt ausgewiesen. Eine völlig neuartige Frauenberatungsstelle erfreute sich schnell regen Zuspruchs. Weitere folgten in anderen Stadtteilen, gewissermaßen als Vorläufer für die späteren Ortsgruppen des Frauenbundes. Übrigens, als erste Stadt in der Sowjetischen Besatzungszone begann Brandenburg noch im letzten Sommermonat des Jahres damit, 20 Mädchen und junge Frauen für den Polizeidienst auszubilden. Inzwischen war die Neugliederung der einzelnen Bereiche weitgehend beendet; gleichzeitig hatte nun die Ordnungspolizei andere Uniformen erhalten.