Das Koyenuma-Denkmal in Wriezen mit der vorbeifühenden Steuerstraße am 25.6.2020 © Foto: Steffen Göttmann

Steffen Göttmann

Wriezen (MOZ) In selbstlosem Einsatz bei der Seuchenbekämpfung gab er sein Leben. Dieser Satz steht auf dem Grabstein des 1946 in Wriezen an Typhus verstorbenen Arztes Dr. Nobutsugu Koyenuma auf dem Friedhof der Stadt. Die Wriezener ehrten den japanischen Mediziner bereits am 3. Juli 1994 posthum, indem sie ihm die Ehrenbürgerwürde verliehen. Ferner gedenken die Wriezener jährlich ihrem Ehrenbürger mit einer Schweigeminute am Koyenuma-Denkmal, das der japanische Maler Tatsuhiko Yokoo (1928 - 2015) und der Bad Freienwalder Bildhauer Axel Anklam geschaffen haben. Zudem legen sie am Todestag einen Kranz an seinem Grab auf dem Wriezener Friedhof nieder.

Kirschbäume als Geschenk

Jetzt soll auch eine Straße nach dem japanischen Arzt benannt werden. "Der Wunsch aus Hachihoji ist über unsere Dolmetscherin Frau Tsuhamoto an uns herangetragen worden", sagte der Wriezener Bügermeister Karsten Ilm (CDU) am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung. Zudem wollten die Japaner der Stadt Wriezen Kirschbäume schenken. Koyenuma soll auf dem Totenbett geäußert haben, dass er wie in seiner Kindheit noch einmal die Kirschblüte in Japan erleben wolle. "Deshalb ist es ein besonderes Symbol, dem Ehrenbürger einen Straßennamen zu geben", sagte Ilm. Der Bürgermeister will der Bitte gerne nachkommen. Um sie Gästen zeigen zu können, müsse sie zentral liegen und gut ausgebaut sein. "Wir können keinen unbefestigten Sandweg nehmen", fügte er hinzu. Zudem müsse sie Entwicklungspotenzial haben, um die Kirschbäume anpflanzen zu können.

Die Namensänderung einer Straße sei ein Verwaltungsakt, bei dem mehrere Kriterien beachtet werden müssten. Wichtig sei, dass keine Straßen gewählt werden, die bereits nach Persönlichkeiten benannt sind, die in oder für Wriezen gewirkt haben. Die Mahlerstraße oder die Heinrich-Lempuhl-Straße seien daher von einer Namensänderung ausgeschlossen, nannte Ilm zwei Beispiele.

Nachdem der Bürgermeister die Bitte der Japaner bereits im Hauptausschuss vorgetragen hatte, ging ein schriftlicher Vorschlag der Fraktion der CDU/UWG ein. "Wir haben uns für die Steuerstraße entschieden", sagte der Fraktionsvorsitzende Reiko Heinschke. Die Straße führe am Koyenuma-Denkmal vorbei und habe kaum Gewerbetreibende als Anlieger, für die eine Änderung der Adresse mit Kosten und Ärger verbunden sei.

Drei Vorschläge zur Auswahl

Auch Karsten Ilm unterstützt den Vorschlag, weil die Straße genau aufs Rathaus zuführt, indem nach dem Krieg die Typhus-Station untergebracht war, die Dr. Nobutsugu Koyenuma vor seinem Tod geleitet hatte. Matthias Düntzsch von der Fraktion Bürger für Wriezen und Barnim-Oderbruch (BWBO) schlug den Krankenhausberg vor und Matthias Schmidt von der AFD die Freienwalder Straße.

Nach der Sommerpause im August wollen sich die Stadtverordneten intensiv mit dem Auswahlverfahren beschäftigen, an dem auch die Wriezener Bürger beteiligt werden. In welcher Form steht aber noch nicht fest.