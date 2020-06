Bärbel Kraemer

Rädigke (BRAWO) Im Jahr 1919 wurde diese historische Ansichtskarte aus Fredersdorf - abgelichtet wurde der Gasthof von Fritz Bergemann - durch die "Kunstanstalt" Otto Habedank aus Brandenburg herausgegeben. Im Dezember des Jahres 1926 hatte sich ein Kartenschreiber für genau dieses Postkartenmotiv aus Fredersdorf entschieden.

Er hatte die Karte gekauft, beschrieben und sogleich in die Post gegeben. Die Empfängerin derselben war ein gewisses Fräulein Margot Schulze, wohnhaft in der Belziger Bahnhofstraße 11, bei Rüger. Anders als der Rest der Kartenbotschaft ist die Adresse der Empfängerin in feinem Sütterlin geschrieben. Die daneben stehende Botschaft verfasste der Kartenschreiber jedoch in der Schrift der Stenografen, der Kurzschrift.

Warum wohl? Vielleicht verband beide eine Liebelei, die sie glaubten, so geheim halten zu können. Doch zurück zu Bergemanns Gasthof in Fredersdorf. Der war zur damaligen Zeit ein gut besuchtes Lokal, in dem immer wieder auch Tanzvergnügen stattfanden. Quasi unter sich waren die Fredersdorfer in Bergemanns Gasthof, wenn Lehrer oder Kantor ein Dienstjubiläum zu feiern hatten oder im Fredersdorfer Schloss ein besonderer Anlass Grund zum feiern bot. Dann wurden die Dorfbewohner jeweils in den Gasthof geladen, wo auch für sie eine Feier ausgerichtet wurde. So geschehen beispielsweise im Jahr 1912, als Kantor Stier sein 50-jähriges Dienstjubiläum feierte.