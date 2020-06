Markus Kluge

Frankendorf (MOZ) Wenn Elmar Fust in Frankendorf zu seinen Huskys kommt, herrscht Aufregung. Der 58-Jährige ist schließlich so etwas wie ihr Rudel-Chef, der für Futter und Abwechslung sorgt. An Letzterer haperte es in den vergangenen Monaten etwas, denn die Husky-Farm, die unter anderem Wandertouren und Ausfahrten mit ihren Hunden anbietet, durfte aufgrund einer möglichen Ansteckungsgefahr keine Besucher mehr empfangen.

Viele Unterstützer

"Als das mit Corona losging, waren wir gerade in Lappland unterwegs. Wir haben davon gar nicht so viel mitbekommen. Erst drei Tage vor dem Shutdown waren wir wieder in Deutschland", so Fust. Anstatt mit Besuchern durch die Ruppiner Wälder zu touren, bedeutete das für Fust und seine Partnerin Sabine Kühn, Kontakt zu den Kunden suchen. "Wir waren ja schon sehr gut gebucht für die Monate und die Leute hatten das Recht ihr Geld wiederzubekommen", so Fust. Positiv überrascht sei er gewesen, dass viele Menschen Verständnis für die Situation hatten. Sie wollten ihr Geld nicht wieder und haben ihr Guthaben stattdessen in Gutscheine umgewandelt, was der Husky-Farm das Leben etwas erleichterte. "Einige haben sich sogar dafür entschuldigt, dass wir auch derart betroffen sind, obwohl dafür niemand etwas konnte", sagt der Frankendorfer. Gleichzeitig habe es von vielen treuen Kunden das Angebot gegeben, zu helfen. Denn Fust und Kühn können ihren Hof nicht einfach schließen. Es gilt 25 Hunde zu versorgen und zu bewegen und auch drei Auszubildende zu Tierpflegern und zur Tourismus-Kauffrau zu halten. Als immer mehr Kunden nachhakten, wie sie helfen können, schnürten die Frankendorfer Unterstützerpakete. Für einen entsprechenden Betrag konnten Husky-Freunde helfen, Futter-, Pflege und Azubi-Kosten zu decken. "Dazu haben wir noch Outdoor-Tassen mit den Bildern unserer Hunde bedrucken lassen. Ohne, dass wir daran etwas verdient haben, hat die jeder Helfer bekommen", so Fust.

Als das Angebot online ging, sei die Überraschung groß gewesen. Denn laut Fust ließ die erste Bestellung nicht lange auf sich warten. Ganze Familien haben ihre Verbundenheit mit den Frankendorfern gezeigt und so viele Pakete bestellt, dass Kühn und Fust manchmal noch einmal nachhaken mussten, ob diese sich nicht vertippt hatten. "Die Unterstützung war großartig", freut sich Fust, denn das habe über die schwere Zeit hinweg geholfen. Um den Fans noch etwas frei Haus zu liefern, haben die Auszubildenden kurze Filme über das Rudel und einzelne Tiere gedreht, die online abrufbar sind.

Seit Kurzem dürfen die Frankendorfer erneut Wander- und Wagen-Touren sowie Begegnungen mit den Huskys anbieten. "Es war erst richtig schwierig herauszufinden, wann wir wieder was machen dürfen", sagt Fust. Denn "Freizeit mit Huskys" ist schließlich kein Laden und oder Lokal, für die schnell einheitliche Regeln gefunden wurden. "Wir hatten aber einen sehr guten Draht zum Amt für öffentliche Sicherheit beim Kreis", erklärt Fust. Die ersten gebuchten Touren würden ihnen nun wieder Mut machen.

Was in diesem Jahr allerdings komplett ausfallen muss, sind die Ferienlager mit Übernachtungen für Kinder, die in den zurückliegenden Jahren stets stark nachgefragt waren. Fast aus der ganzen Republik kamen Kinder und Jugendliche nach Frankendorf, um dort Huskys kennenzulernen, mit ihnen zu trainieren, zu wandern und zu spielen. "Sie dürfen auch bei der Pflege und beim Füttern helfen. Für viele ist das ein richtiges Highlight", so der 58-Jährige. Das sei mit der Abstandsregelung unter freiem Himmel jetzt auch auch alles wieder weiterhin möglich. Aber die Unterbringung der jungen Gäste, für die in den vergangenen Jahren zwei Vierbettzimmer eingerichtet wurden, ist unter den aktuellen Auflagen nicht mehr möglich. Ebenso müsste das gemeinsame Kochen und Essen gestrichen werden. "Das Ferienlager bekommen wir in der Form einfach nicht hin", sagt Fust. Deswegen können jetzt nur einzelne oder mehrere Tage gebucht werden – dann auch mit einem Imbiss. Kinder, die nicht gebracht oder mit dem Bus anreisen, werden vom Bahnhof in Netzeband abgeholt und wieder gebracht, so Fust.

Die Huskys, die zumeist mit verschneiten Landschaften in Verbindung gebracht werden, stehen nach der langen Zwangspause jedenfalls bereit. "Sie sind jetzt richtige Leistungssportler – ohne Winterfell und Übergewicht", so Fust. Egal ob bei plus 20 Grad Celsius oder zehn Grad minus. "Das macht keinen Unterschied.

Info: www.freizeit-mit-huskies.de