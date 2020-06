Bärbel Kraemer

Fläming Otto Boettger-Seni aus Freienthal war zeitweiliger Herausgeber des Kreiskalenders. Um das jährlich erscheinende Heft mit interessanten Inhalten zu füllen, bereiste der Heimatschriftsteller immer wieder die Region. Er stattete jedoch nicht nur Städten wie Werder, Beelitz oder Belzig einen Besuch ab, sondern auch kleinen Orten der Region.

Im Kreiskalender von 1940 veröffentlichte er einen Aufsatz über seine Stippvisite in Reetz. Von Bürgermeister Friedrich hatte sich Boettger-Seni zuvor das Dorf zeigen lassen. Besuche der Kirche und der ehemals Moritzschen Mühle auf dem Mühlberg gehörten ebenfalls zum Ausflugsprogramm.

"Hier, von dem höchsten Punkt von Reetz, hat man sonst einen wundervollen Rundblick, den uns der Himmel aber diesmal nicht gönnte. Seit 1700 dient dieser Berg bereits dem Mühlgewerbe. Die zur Zeit hier im Betrieb befindliche Mühle, eine Bockwindmühle, befindet sich bereits zwei Geschlechter hindurch im Besitz von Meister Großkopf", notierte der Heimatschriftsteller.

Trotz kalter und regnerischer Witterung - die Tour fand im zeitigen Frühjahr statt - hielten die beiden Männer auch an ihrem Plan fest, das neu erbaute Schwimmbad von Reetz zu besichtigen. Boettger-Seni war beeindruckt und schrieb: "Es war an alles gedacht, was eine moderne Badeanstalt benötigt. Das Wasser spenden zwei nahe gelegene alte Quellen, die nun diesem Zwecke nutzbar gemacht wurden. Demnächst erhält die Badeanstalt noch einen weiteren Zufluss an temperiertem Wasser durch ein nahe gelegenes technisches Werk."

Im November 1937 war mit dem Bau der Badeanstalt begonnen worden. Einem im Heimatkalender von 1939 erschienenen Aufsatz zufolge, soll die Idee dafür auf einer Familienfestlichkeit entstanden sein. Den an dieser Stelle ursprünglich vorhanden gewesenen unansehnlichen und verschlammten Dorfteich wollte man in eine Badeanstalt verwandeln.

Die nachfolgend erledigten Voruntersuchungen "ergaben ein äußerst günstiges Bild". Der Teich hatte zwei Quellen als Zuflüsse und nach Norden hin bergab einen für gut befundenen Abfluss. Außerdem hatten Kinder den Dorfteich bereits in früheren Zeiten als Badestelle genutzt. "Aber dann verschlammte er mehr und mehr und wurde nur noch als Pferdeschwemme benutzt, oder einige verwegene Jungen wateten noch, so weit es ging, hinein."

Nachdem alle Formalitäten erledigt waren, konnte der Bau beginnen. Der Betrieb R. Senst stellte der Gemeinde zur Verwirklichung des Vorhabens kostenlos Schienen, Loren und eine Zugmaschine zur Verfügung. So konnte der Schlamm aus dem alten Dorfteich in die Lehmkuten gefahren und dort eingeebnet werden.

"Durch die Ausschachtung des verlandeten Teiches wurde seinerzeit zwei Morgen fruchtbarer Acker gewonnen", heißt es weiter. Bereits im Jahr darauf, am 26. Juni 1938, wurde die neue Badeanstalt von Reetz - mit einem Schwimmbecken (65 mal 25 Meter), einem Nichtschwimmerbecken (65 mal 12 Meter) und einem Planschbecken für die Kleinsten - feierlich eingeweiht.

Reetz, dass - so Bürgermeister Friedrich gegenüber Otto Boettger-Seni - "ziemlich abseits des Fremdenverkehrs liegt", hatte damit eine Attraktion, um die es von vielen beneidet wurde. Das neue Schwimmbad wurde nach seiner Eröffnung alsbald abgelichtet - die historische Ansichtskarte ist Beleg dafür. Der Ansichtskartenverlag von Wilhelm Meyer in Berlin Neukölln gab sie heraus. Da die Postkarte im Dezember 1939 abgestempelt wurde, muss die Aufnahme in der ersten Schwimmbadsaison entstanden sein.

Neben dem neuen Schwimmbad in Reetz existierten damals vergleichbare Bäder in Belzig, Niemegk, Brück und Treuenbrietzen, die zur Entwicklung des Schwimmsports in der Region beitrugen.