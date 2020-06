red

Brandenburg (BRAWO) Pechvogel Percy erblickte etwa 2016 das Licht der Welt und gelangte als Fundtier ins Tierheim. Damit nicht genug, stellte sich heraus, dass der stattliche Katermann aufgrund einer alten Fraktur des Hüftgelenkhalses lahmt. Mir nichts dir nichts, hieß es also ab zur Tierklinik und erst einmal zwei Operationen* nebst der lästigen Autofahrten zum Tierarzt sowie eine schier endlose Käfigruhe zu meistern. Umstände also, die dem an sich freundlichen Katermann aufs Gemüt geschlagen sind. Denn: Als echter Kater von Welt stellt sich Percy sein Leben natürlich ganz anders vor, möchte endlich raus aus dem Tierheim, Haus und Garten sein Eigen nennen und die Zuwendung liebevoller Zweibeiner genießen. Da Percy derzeit - insbesondere aufgrund der räumlichen Enge - unausgeglichen ist, grob spielt und zuweilen beim Schmusen kneift, eignet er sich nicht für kleine Kinder. Vermutet wird, dass Percy - hat er erst ein eigenes Zuhause und genügend Auslastung - wieder zu Ruhe und Ausgeglichenheit gelangt. Nun braucht es nur noch Menschen, die ihn aus seiner misslichen Lage befreien. Percy ist kastriert, gechipt und geimpft.

*Die Knie- und Hüftoperationen sind gut verlaufen, Folgeschäden sind nicht zu erwarten.

Tierheim Caasmannstraße:

03381/304140