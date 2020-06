MOZ

Strausberg (MOZ) Ein 17-jähriger Fahrradfahrer ist am Freitagabend von einem Auto in Strausberg angefahren worden und musste in ein Krankenhaus.

Der 17-Jährige wurde am Freitagabend mittels Rettungswagen in das Krankenhaus eingeliefert. Er gab gegenüber den hinzu gerufenen Polizeibeamten an, dass er beim Überqueren der Berliner Straße von einem Auto angefahren wurde. Durch den Unfall stürzte er zu Boden, wurde im Gesichtsbereich verletzt und erlitt mehrere Schürfwunden. Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Strausberg-Vorstadt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich nach Zeugenangaben um einen hellblauen Pkw, am Steuer saß eine männliche Person.

Die Polizei fragt nun, wer ergänzende Angaben zum geschilderten Sachverhalt machen kann. Sie sucht Zeugen, die am Freitag gegen 19.50 Uhr in der Berliner Straße in Höhe des LIDL-Marktes Wahrnehmungen zu dem flüchtenden Fahrzeug gemacht haben. Hinweise sind bitte an die Polizei Strausberg unter Tel. 03341 / 330-0 zu richten.