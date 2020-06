MOZ

Pillgram (MOZ) Seit Freitagnachmittag wird eine 87-jährige demente Frau aus dem Seniorenheim in Pillgram vermisst.

Die Frau ist von PiIlgram in noch unbekannter Richtung abgängig. Hinweise dazu nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Umfangreiche Suchmaßnahmen am Wochenende unter Einsatz von Polizeihubschrauber und Suchhunden waren bisher erfolglos. Letztmalig wurde die Frau im Bereich von Pillgram in Richtung Frankfurt (Oder), Waldgebiet am Wildpark Frankfurt (Oder), gesehen.

Sie ist 154 Zentimeter groß, hat eine kräftige Gestalt, ist bekleidet mit roten Sachen, hat weiße lockige Haare, trägt eine Brille und ist unterwegs mit Rollator.