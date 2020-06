MOZ

Hoppegarten (MOZ) Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in Hoppegarten ein Motorrad und Reifen gestohlen. Die Polizei ermittelt.

Am Samstag wurden Strausberger Polizeibeamte in den frühen Morgenstunden auf eine gewaltsam geöffnete Tür einer Werkstatt in der Handwerkerstraße aufmerksam. Augenscheinlich hatten unbekannte Täter die Tür aufgehebelt und die Lagerhalle betreten sowie durchsucht.

Ein Garagenmieter konnte ermittelt und befragt werden. Nach erster Inaugenscheinnahme wurden ein Motorrad der Marke KTM sowie ein Satz Alu-Felgen mit Bereifung gestohlen. Der entstandene Sachschaden wurde mit 15.000 Euro beziffert. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige auf und suchten vor Ort nach Spuren. Zudem wurde die Fahndung nach dem entwendeten Motorrad eingeleitet.