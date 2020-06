red

Wiesenburg Im Familienzentrum Wiesenburg ist in den Ferien was los! Zum Beispiel können Kinder ab 6 Jahren dienstags von 14.00 bis 16.00 Uhr mit Katrin Weber töpfern. Werdet kreativ und gestaltet eure eigene Müslischüssel! Ebenfalls dienstags können Kinder ab 8 Jahren Skateboard fahren lernen. Bei Interesse bitte im Familienzentrum anmelden, Details werden dann bekannt gegeben! Kinder ab 7 Jahren können am Kurs Nähen für Kids teilnehmen und einen eigenen Turnbeutel nähen. Mittwochs von 14.00 bis 16.00 Uhr, Nähmaschinen, Utensilien und fachliche Anleitung sind vorhanden – eigenes darf gern mitgebracht werden!

Infos: 033849/289898, 0152/07526814 (WhatsApp Gruppe), familienzentrum@wiesenburgmark.de.