Stefan Zwahr

Altlüdersdorf (MOZ) Angelo Kempf kehrt nach Oberhavel zurück. Der Torwart, der in der Saison 2018/19 für den Landesligisten FC 98 Hennigsdorf aktiv war, schließt sich für zumindest ein Jahr dem SV Altlüdersdorf an. Das teilte Trainer Hans Oertwig am Sonntag mit. "Ich freue mich über diese Verpflichtung", so der Coach des Brandenburgligisten.

Dieser kennt den 24-Jährigen Keeper bereits seit zwölf Jahren. "In meiner Funktion als Trainer am DFB-Stützpunkt in Berlin habe ich ihn damals gesichtet." 2018 holte Oertwig den Schlussmann nach Hennigsdorf. Ein Jahr später wechselte Kempf zum MSV Neuruppin, den er zu Jahresbeginn in Richtung Union Klosterfelde (beide Brandenburgliga) verließ.

Vor seiner Zeit in Brandenburg spielte Kempf in der Hauptstadt für die Berlinligisten Reinickendorfer Füchse und BFC Preussen sowie den Oberligisten Tennis Borussia. Zuvor stand er in der Jugendabteilung von Hertha BSC im Kasten.