Thorsten Pifan

Angermünde Glocken gegen Hass-Reden, klassische Musik gegen deutschsprachigen Rock und ein buntes Miteinander vieler gesellschaftlicher Gruppen gegen eine AfD-Demo in Angermünde. Dort hatte die Partei, die in Brandenburg inzwischen vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft ist, zur Demo geladen – wie bereits am Wochenende zuvor in Templin und Schwedt. Das ließ das Bürgerbündnis Angermünde nicht auf sich sitzen und zeigte Flagge.

Flagge zeigten auch Aktivisten der Antifa, sodass es noch vor Beginn der Bündnis-Veranstaltung auf dem Marktplatz – in Sichtweite der AfD-Demo – zu einem kleinen Zwischenfall kam. Denn auf einer Bank hatten sich drei Männer mittleren Alters niedergelassen, die schnell mit den jungen Männern der Antifa erst in ein Gespräch und dann in eine verbale Auseinandersetzung gerieten. Die Polizei schritt ein und verwies zwei Antifa-Mitglieder wegen des Verstoßes gegen das Vermummungsverbot des Platzes. Sie trugen nicht nur einen Mundschutz, was angesichts der Corona-Krise erlaubt war, sondern hatten auch den Kopf so verdeckt, dass nur die Augen zu sehen waren.

Die Eskalation vermieden

Um einer weiteren Eskalation aus dem Weg zu gehen, schloss Alexander Graw die drei Männer auf der Bank von der Veranstaltung aus. Er hatte die Demo für das Bündnis angemeldet. Einer freundlichen Aufforderung der Polizei folgte das Trio dann zunächst aber nur scheinbar. Vielmehr gingen die Männer dann auf die Absperrung zu, die AfD und Bürgerbündnis an diesem Nachmittag trennte. Daraufhin geleiteten Beamte der Polizei das Trio von der Seite des Marktes, wo sich das Bürgerbündnis traf. Kurze Zeit später waren die Männer bei der Veranstaltung der AfD, wo sie dem Redner und AfD-Landtagsabgeordneten Felix Teichner aus Prenzlau applaudierten.

Mehr als 100 Angermünder hatten sich auf dem Marktplatz versammelt. Auch Frederik Bewer war dabei. Der parteilose Bürgermeister unterstützt das Bürgerbündnis, wenn er auch nicht in offizieller Funktion vor Ort war. Auch Vertreter der SPD, CDU und der Grünen waren an diesem Tag dabei.

Graw als Anmelder der Veranstaltung ist bei der Linkspartei aktiv. Während das Bürgerbündnis gegen 13 Uhr startete, hatte die AfD für 14 Uhr zu ihrer Kundgebung geladen. Dort waren rund 30 Interessierte – die Ordner mitgezählt – zugegen, als AfD-Fraktionschef im Kreistag Hannes Gnauck die Veranstaltung eröffnete und die "echten Patrioten" begrüßte.

Als Felix Teichner die Tribüne erklomm, läuteten zur Unterstützung der Aktion des Bürgerbündnisses die Glocken in Angermünde. Angesichts der kraftvollen Stimme Teichners und der Tontechnik, mit der die Partei ihren Teil des Marktplatzes beschallte, ging das Glockengeläut aber unter und war kaum wahrzunehmen. Teichner bezeichnete die Demo des Bürgerbündnisses unterdessen als "Wanderzirkus" und nahm sich anschließend die etablierten Parteien und auch die Medien als Feindbild vor.

Das Bürgerbündnis sammelte sich an diesem Tag bewusst hinter Alexander Graw und seiner Veranstaltung. "Wir wollen nicht mehrere Gegenveranstaltungen organisieren, sondern uns mit einer Stimme gegen Hassreden stellen", sagte Wolfgang Rall, Koordinator des Bürgerbündnisses. Die Redner-Liste an diesem Nachmittag war genauso bunt wie das Bürgerbündnis. Es sprachen Vertreter der Linken und der Grünen, aber auch von der Organisation der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten VVN-BdA. Eine weitere Unterstützung kam von Künstlern und Kulturschaffenden aus Angermünde.

Bündnis zieht deutlich stärker

Organisator Alexander Graw zeigte sich gegen Ende der Veranstaltung zufrieden. "Es ist toll, wie viele Menschen wir begeistern können", sagte er und blickte über die Absperrung hinweg zur zeitgleich stattfindenden AfD-Veranstaltung, die deutlich weniger Zuschauer anlockte.

Das Bürgerbündnis in Angermünde wurde 1998 gegründet und hatte bis 2005 eine sehr aktive Phase. 2015 lebte das Bündnis erneut auf, das sich für eine gewaltfreie Stadt einsetzt und überparteilich zusammensteht. Koordinator Rall sagte: "Wir haben von Anfang an eng mit der Stadtvertretung zusammengearbeitet und haben auch regelmäßige Treffen im Rathaus, wo wir Räume zur Verfügung gestellt bekommen."