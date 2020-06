Markus Kluge

Wustrau (MOZ) Noch immer wird händeringend nach der 70-jährigen Wustrauerin Christiane S. gesucht, die seit vergangenem Mittwoch als vermisst gilt. Die Suche nach der Senioren, die an Demenz erkrankt ist, war am Freitag bereits von der Feuerwehr über zehn Stunden mit Drohne und zu Wasser per Schlauchboot auf dem Ruppiner See unterstützt worden. Am Wochenende prüften mehrere Streifenwagen neben Wustrau, Altfriesack auch die umliegenden Orte, Wälder, Verbindungswege und Badestellen ab. Alle Spaziergänger, Radfahrer und Personen, die mit Booten auf dem Ruppiner See unterwegs waren, wurden angesprochen und sensibilisiert, teilte die Polizei mit.

Angehörige haben zudem in den umliegenden Orten Flyer verteilt und online Suchaufrufe gestartet. Demnach war die Senioren letztmalig von Zeugen zwischen Wustrau und Langen gesehen worden. Es wird vermutet, dass sich die 70-Jährige zwischen Wustrau, Albertinenhof und dem Bützsee bei Altfriesack verirrt haben könnte. Zudem darum gebeten, dass Grundstücksbesitzer ihren Garagen, Schuppen und Gärten kontrollieren, falls S. dort Zuflucht gesucht haben könnte.

Die Seniorein ist etwa 1,60 Meter groß, hat kurze, dunkle leicht rot getönte Haare. Zuletzt war sie mit einem dunklen Oberteil, Jeans und schwarzen Wildlederschuhen bekleidet und mit einem gelben Fahrrad unterwegs. Hinweise an die Polizei unter 03391 3540.