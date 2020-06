Thorsten Pifan

Angermünde (MOZ) Der Starkregen am Freitagnachmittag hatte es in sich: Und erneut war die Eisenbahnunterführung in Angermünde betroffen, weil die Kanalisation die Wassermassen nicht bewältigen konnte. Die freiwillige Ortswehr war mit neun Kräften und einem Fahrzeug vor Ort. "Wir haben die Straße gesperrt, weil immer wieder unvernünftige Verkehrsteilnehmer durch die Fluten fahren und dabei ihre Fahrzeuge beschädigen", sagte René Pöschl, stellvertretender Stadtwehrführer.

Eine Gefahr ist aber nicht nur das Wasser, sondern es sind auch Gullideckel, die vom Wasserdruck aus ihrer Verankerung gerissen werden. Nachdem die Feuerwehr die Straße gesperrt hatte, nahmen die Helfer die Gullis he­raus, wodurch das Wasser schneller abfließen konnte.

Gegen 20 Uhr wurde die Feuerwehr erneut alarmiert. Während des Starkregens war auch der Keller des Krankenhauses vollgelaufen, was zunächst niemand bemerkt hatte. Rund vier Zentimeter Wasser stand in den Räumen. Damit die Räume im Notfall genutzt werden konnten, griff die Feuerwehr mit einem Wassersauger ein.