Thorsten Pifan

Gartz Hinein in die Natur – aber nicht ohne Mittelchen gegen Mücken. Denn die gab es an der Teerofenbrücke reichlich. Ein Team des Museums für Naturkunde in Berlin hatte für Sonnabendvormittag zur Führung geladen. Im Mittelpunkt standen kleine Säugetiere, Wanzen und Pflanzen-Gallen, was nichts mit inneren Organen, sondern vielmehr in Parasiten zu tun hat.

"Bewegen Sie sich nicht", sagt Bernhard Schurian und setzt dem Naturfreund vor ihm ein Reagenzglas auf die Wade, dort hatte sich gerade ein fetter Moskito niedergelassen. Schurian ist Fotograf und im Naturkundemuseum für die Digitalisierung zuständig: "Ich möchte testen, ob sich auch Moskitos mit unserem neuen 3-D-Scanner aufnehmen lassen", erklärt er. Dafür muss der Blutsauger aber ganz speziell präpariert werden.

Lebendfallen aufgestellt

Im Mittelpunkt des Interesses der anderen Naturfreunde standen an diesem Vormittag zum Beispiel Säugetiere. Dafür hatte Anke Hoffmann am Abend zuvor Lebendfallen aufgestellt, die sonst für wissenschaftliche Zwecke gebraucht werden. "Damit ist es beispielsweise möglich, Populationen in einem Gebiet zu ermitteln", erklärt sie. Wichtig ist, dass die gefangenen Tiere, die mit einer Mischung aus Erdnussbutter und Haferflocken angelockt werden, später unversehrt ihre Freiheit wiedererlangen.

Eine Gelbhalsmaus ist in die Falle gegangen. Das sehen die Naturfreunde, die bei der Tour dabei sind, mit fachkundigem Blick. "Dabei ist das gelbe Band um den Hals bei diesem Tier noch nicht richtig ausgebildet", sagt Hoffmann. Es ist eine junge Maus. "Der lange Schwanz und die großen Ohren sind ein eindeutiger Hinweis", sagt Hoffmann. Dann bestimmt die Fachfrau das Geschlecht. Dafür lässt sie die Maus in eine Röhre krabbeln, um an die Hinterbeine der Maus zu kommen. "Es ist ein Männchen", sagt sie nach kurzem Blick. Dann lässt sie die Maus frei, die nach einer winzigen Sekunde der Orientierung mit einem kräftigen Hopser im Dickicht verschwindet.

In einer anderen Falle ist eine Rötelmaus. Als Wühlmaus unterscheidet sie sich deutlich von der Geldhalsmaus. Ihr Schwanz ist kürzer und die Ohren kleiner. "Sie ist auch wesentlich langsamer", sagt einer der Naturfreunde und tatsächlich, während die Gelbhalsmaus sehr agil war, schnuppert die Rötelmaus erst einmal in der Umgebung. In die Freiheit entschwindet sie dann auch deutlich entspannter.

Unter einer Brücke hat Jürgen Deckert eine Foto-Falle angebracht. Viele Tiere hat er damit schon erwischt. Die Spannung steigt, als er die Fotos auswertet. Diesmal ist ein Fischotter gut zu erkennen. In anderen Jahren sind ihm schon Rehe, Steinmarder oder Waschbären in die Foto-Falle gegangen. Deckert ist Experte für Wanzen, die er nicht mit der Foto-Falle fängt, sondern beispielsweise mit einem Kescher. Eine andere Methode ist es, kräftig auf den Busch zu klopfen. Dann hält er unter die Blätter einen großen Leinen-Teller, in dem sich die Wanzen, aber auch andere Insekten und Spinnen sammeln.

Baumwanze und Sichelwanze

Eine grüne Baumwanze entdeckt er und eine Sichelwanze. Die Frage nach der Spinne, die schnell das Weite sucht, beantwortet Deckert lieber nicht. "Da bin ich kein Experte", sagt er. Inzwischen ist auch Cornelia Deckert fündig geworden. Die Ehefrau des Wanzen-Fachmanns unterstützt das Museumssteam als Ehrenamtliche und Expertin für Pflanzengallen. So zeigt sie die Blätter von der Winterlinde, aus denen braune Spitzen wachsen. Darin haben sich sogenannte Lindenhörnchen-Gallmilben niedergelassen. Die Parasiten leben mit dem Blatt. Berichte, dass die Milben dabei den Baum zerstören, hat Cornelia Deckert noch nicht gehört.