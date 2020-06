Markus Kluge

Alt Ruppin (MOZ) Ein Citroen, der am späten Freitagabend am Neumühler Weg in Alt Ruppin stand, zog die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Denn auffällig war, dass bei dem Auto der Motor lief.Auf dem Fahrersitz entdeckten die Beamten den 43-jährigen Fahrer, der schlief. Sanft aus dem Schlaf geholt offenbarte sich der Grund der Müdigkeit: Der Mann war mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,94 Promille absolut fahruntauglich und hinter dem Steuer eingeschlafen. Dem 43-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und das Fahren untersagt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit am Steuer ermittelt.