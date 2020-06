Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Liebhaber von Gartenkultur können infolge der gelockerten Corona-Sicherheitsregeln ab Juli wieder private Gärten in der Zeit von 10 bis 16 Uhr besuchen.

Am 5. Juli laden in Falkensee ein: Petra Helfrich, Im Wolfsgarten 17, in ihren gepflegten Staudengarten mit Rosen, Fuchsien und Kübelpflanzen sowie Irmtraud Giesen in ihren reizvollen Naturgarten mit alten Bäumen und Stauden in Hanglage. Eine Reise um die Erde mit Gehölzen, Stauden, Hochmoor, kleinem Kalkmoor, vielen winterharten Sukkulenten gibt es in der Sperberstraße 26 bei Gerda und Jürgen Hensel zu erleben. Sonja und Bernd Rintel, Markomannenstraße 5, laden in ihren romantischen Garten unter Kiefern in leichter Hanglage ein. Parken bitte auf der Hauptstraße.

Am 12. Juli laden Rasamani Klosa-Dringenberg und Harald Klosa, Finkenweg 13, in ihren Landhaushausgarten unter alten Bäumen mit natürlichem Schwimmteich ein. In Brieselang freut sich Christine Goldmann, Bodelschwinghstraße 10, mit ihrem vielfältigen Hausgarten mit Teichen auf Besucher. In Schönwalde-Glien, Rüsternallee 3, können Besucher sich am Landschaftsgarten von Hildegart Goullon erfreuen.

Am 19. Juli gibt es Anregungen für biologischem Gemüseanbau mit "Effektiven Mikroorganismen" bei Thomas Vogel in der Seegefelder Straße 34.

Die Lokale Agenda 21 Falkensee weist darauf hin, dass Absagen oder Änderungen wegen der Corona-Krise möglich sind. Auf www.Agenda21-falkensee.de oder unter 03322/242655 gibt es weitere Infos. In allen Gärten gilt: bitte die Corona-Regeln, also Alltagshygiene, Abstandhalten, Einhalten von Nies- u. Hust-Etikette, beachten.