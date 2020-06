Markus Kluge

Heiligengrabe (MOZ) Während eines Gewitters am Freitag über Heiligengrabehörte ein 55-Jähriger zunächst einen lauten Knall und kurz darauf war die Stromversorgung unterbrochen. Auf der Suche nach der Ursache stellte er fest, dass ein Strommast neben seinem Haus vom Blitz getroffen wurde. Darauf prüfte er die Zuleitung und stellte Rauch am Dach fest. Er rief die Feuerwehr, die einen Schwelbrand in der Zwischendecke entdeckte und löschte.Das Haus bleibt bedingt bewohnbar. Schaden: etwa 15.000 Euro.