Marco Marschall

Eberswalde ([]) Florian Augustin hält die Schippe mit dem Humus hoch. Keine 30 Zentimeter trennen die Nase des Zeitungsreporters von der Ladung auf der Schaufel. Obwohl diese zum Teil aus menschlichem Kot besteht, stinkt es nicht. Das gilt auch für die weiteren Berge der schwarzen erdigen Masse, die auf einer von der Barnimer Dienstleitungsgesellschaft zur Verfügung gestellten Fläche in Eberswalde Ostende lagern. Trotz heißer Temperaturen, riecht es dort nach gar nichts. Das liegt am abgeschlossenen Kompostierungsprozess und an der Zusammensetzung: 30 Prozent Menschenkot, 30 Prozent Strohmehl, 30 Prozent Grünschnitt. Der Rest sind Zellstoffreste des Toilettenpapiers sowie beigefügtes Tonmehl und Pflanzenkohle.

Extrem nährstoffreich

Doch warum nutzt der junge Unternehmer überhaupt die Exkremente der eigenen Spezies? "Menschlicher Kot ist extrem nährstoffreich", sagt der ehemalige Student an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung, der sich schon immer für geschlossene Kreisläufe interessiert hat. Um den Kreislauf zu starten, sammelt sein Startup das, was beim Menschen hinten rauskommt, selbst ein. Der Rohstoff, um den es Augustin und seiner jungen Firma Finizio geht, stammt aus den eigenen Öko-Toiletten, wie sie mittlerweile an drei Stellen der Stadt Eberswalde aufgestellt wurden. Unter anderem im Park am Weidendamm kann wer möchte, nun die Basis für wertvollen Humus beisteuern.

Dabei handelt es sich im Grunde um ein Plumpsklo – ein Begriff den Florian Augustin nicht sonderlich mag, weil er befürchtet, dass das Assoziationen von stinkenden Gartentoiletten weckt. Trocken- oder Trenntoilelette gefällt ihm besser. Es ist ein Klo ohne Wasserspülung. Das Geschäft fällt hinab und wird vom jeweiligen Nutzer anschließend mit Strohmehl bedeckt. Das macht den Toilettengang für den Nachfolger optisch und geruchstechnisch angenehmer.

Noch ist der gewonnene Kot nicht das, womit Finizio das Geschäft macht. Es sind die Toiletten, die die Firma baut und auf Musikfestivals und anderen Freiluftveranstaltungen vermietet. 60 Toilettenhäuschen kann das Unternehmen stellen. "Wir waren gerade dabei weitere 70 zu produzieren", sagt der Geschäftsführer. Den Karneval der Kulturen in Berlin oder das Immergut bei Neustrelitz hatte Finizio bereits mit Klos ausgestattet, 15 Großveranstaltungen im vergangenen Sommer. Das bricht aufgrund von Corona in diesem Jahr weg. Die Festivalsaison findet nicht statt. "Scheiße für uns", sagt Augustin, der häufiger Wortwitze im Zusammenhang mit seinem 2019 gegründeten Unternehmen ertragen muss, das mittlerweile sechs Vollbeschäftigte zählt.

Ebenfalls ungünstig ist die Tatsache, dass Humus oder Dünger aus menschlichem Kot rechtlich noch nicht zugelassen ist. Grund sind ein gesellschaftliches Tabu, meint Augustin, und hygienische Befürchtungen. Mehrere Labortests aber hätten bereits nachgewiesen, dass das Produkt von Finizio hygienisch unbedenklich ist. Dafür durchlaufen die Exkremente einen Prozess, Flüssigstoffe werden abgesaugt und die verwendete feste Masse pasteurisiert.

Dünger für den Mars

Das Unternehmen ist nun dabei, die Eignung seines Humus in Feldversuchen zusammen mit dem Leibnizinstitut für Gemüse- und Zierpflanzenbau in Großbeeren zu untermauern. Florian Augustin ist sich sehr sicher, dass der Humus aus Menschenkot kommen wird. Mit Urin als Düngemittel dürfte es sogar noch etwas schneller gehen. Die Forschung der geschlossenen Nährstoffkreisläufe schreitet voran und Fininzio ist nicht allein. Das deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum tüftele gerade an einem Recyclingdünger für die Marsbesiedlung, berichtet Augustin.