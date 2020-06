hw

Hohen Neuendorf (moz) Die Hohen Neuendorfer Waldgrundschule kann einmal mehr in einem "Erasmus + -Projekt" durchstarten. Sie bekam jetzt den Zuschlag für ihre Bewerbung mit dem Themenkomplex "Digitale Medien in der Schule – Chancen und Gefahren".

Unter diesem Motto habe die Schule schon im Februar, also noch lange, bevor die Bedeutung der digitalen Bildung in Bezug auf die Corona-Pandemie deutlich wurde, ein großes europäischen Projekt konzipiert und beantragt, berichtet Schulleiter Holger Mittelstädt.

Erasmus+ ist ein Programm der Europäischen Union zur Förderung von allgemeiner und beruflicher Bildung, Jugend und Sport. Ein Zweig dieses Förderung richtet sich thematisch an Schulpartnerschaften. Auf dieser Strecke sind die Waldgrundschulkinder und ihre längst gut unterwegs. Seit mehr als zehn Jahren pflegen sie Kontakte zu Grundschulen im europäischen Ausland. Im Rahmen des "Erasmus+"-Programms sind Partnerschaften mit Schulen in Finnland, Schottland, England, Polen und Italien entstanden.

Die Schule erhält den Zuschlag für das Projekt und wird sich in den nächsten zwei Jahren europaweit zur digitalen Bildung weiter professionalisieren. "Das ist ein Lichtblick in schwierigen Zeiten. Wir sind sehr begeistert, nun von den Erfahrungen andere Schulen lernen zu können und an zahlreichen Fortbildungen im europäischen Ausland teilnehmen zu können – sobald es die aktuelle Situation wieder zulässt."

So werden Lehrkräfte der Schule an den Partnerschulen im Unterricht hospitieren und dabei den Einsatz digitaler Medien beobachten. Nach Finnland sollen wieder Schüler mitreisen, so Mittelstädt. Ein dritter Aspekt soll der Besuch unterschiedlicher internationaler Fortbildungen zu digitalen Themen sein, zum "Klassenzimmer der Zukunft". Kerstin Lenz koordiniert das Projekt an der Waldgrundschule. Sie ist stolz, dass die Schule für die Bewerbung mit 98 von 100 Punkten selbst ein "Sehr gut" erhalten hat.